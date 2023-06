Terra Amara oggi – sabato 24 giugno – non va in onda. A partire da quest’ultimo fine settimana di giugno Mediaset ha apportato alcune modifiche alla programmazione delle sue reti che hanno coinvolto anche la soap turca. Terra Amara difatti non andrà più in onda al sabato. Scopriamo tutti i dettagli.

Terra Amara “stop” alle puntate del sabato pomeriggio

I tantissimi fans della soap turca che oggi – 24 giugno – si collegheranno su Canale 5 alle 14.10 pensando di trovare ad attenderli i loro beniamini resteranno delusi. Subito dopo Beautiful andrà in onda la prima puntata del docu-reality Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo che lo scorso anno aveva ottenuto ottimi riscontri di pubblico.

Per tutto il periodo estivo sparisce quindi l’appuntamento amatissimo del sabato pomeriggio, quello con le puntate in versione XL. Un viaggio tra i pensieri, i dubbi e le preoccupazioni di chi è in procinto di pronunciare il fatidico “sì” prenderanno il posto dei turbamenti d’amore di Züleyha e Yilmaz e delle vicende di tutti gli abitanti di Cukurova.

Il programma della Tatangelo ci terrà compagnia fino alle 15.40, per poi passare il timone a un maxi appuntamento con Un Altro Domani.

Terra Amara: sospesa la puntata del sabato, i motivi

Cosa ha spinto il colosso di Cologno Monzese a decidere di “mettere in pausa” Terra Amara il sabato a vantaggio di Un Altro Domani? La soap turca con Yilmaz e Züleyha sta facendo registrare nel nostro Paese ottimi indici di ascolto, con picchi di share che sfiorano il 30%.

Sono proprio questi ottimi risultati ad aver spinto Mediaset al cambio di programmazione, al fine di preservare il più possibile gli episodi della soap in un periodo in cui – per antonomasia – la televisione è meno seguita.

Quando torna Terra Amara in TV?

La pausa settimanale del periodo estivo di Terra Amara riguarderà solo il sabato. La domenica l’appuntamento con la soap turca non subisce variazioni e tutti i fans potranno ritrovare i loro beniamini nel consueto palinsesto di Canale 5 domenica 25 giugno dalle 15.00 alle 16.00.

Al momento non possiamo invece dire quando la celebre e amatissima soap tornerà a farci compagnia nel daytime pomeridiano del sabato.

Per conoscere tutte le news sulla vostra soap preferita continuate a seguirci.