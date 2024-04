Una brutta notizia per tutti gli appassionati degli ascolti tv e dati Auditel. Tutti gli ascolti dei programmi televisivi trasmessi dal 23 al 28 Aprile 2024 saranno pubblicati in ritardo a causa di una una agitazione sindacale da parte di Nielsel.

Ascolti tv di ieri e oggi non disponibili: cosa sta succedendo?

La notizia è cominciata a circolare intorno alle ore 10 di mercoledì 24 aprile 2024 quando milioni di appassionati e telespettatori si sono messi alla ricerca dei dati d’ascolto dell’ultima puntata di Belve. Francesca Fagnani ha ospitato Antonella Clerici la cui intervista è stata la più discussa e commentata per via di alcune rivelazioni fatte dalla conduttrice su Barbara d’Urso e Luciano Ligabue. In tantissimi erano alla ricerca dei dati d’ascolto quando hanno scoperto che i dati Auditel saranno disponibili solo dal 29 aprile, giorno in cui si dovrebbe tornare alla normalità.

Il motivo? Su X sono tantissimi i commenti di giornalisti e appassionati del settore che hanno scritto: «a causa di una agitazione sindacale in Nielsel, gli ascolti di ieri fino al 28 Aprile non saranno pubblicati con la solita cadenza. Dal 29 Aprile si dovrebbe tornare alla normalità, recuperando i palinsesti dei giorni dal 23 al 28 Aprile».

Ecco, manco gli #ascoltitv pubblicano fino al 29 aprile. Vado a farmi una cura psichiatrica, così il mio NemicoAmatissimo è contento! @NicholasVita990 💙 — Maurizio Kostanzo (@MauryKostanzo) April 24, 2024

Sono tantissimi i commenti divertiti di chi, dietro questo “sciopero degli ascolti tv”, ci vede ben altro. Una sorta di sommossa-protesta dopo le scottanti rivelazioni di Antonellina Clerici, ma in realtà si tratta solo di una protesta messa in atto da Nielsen, società leader globale nella misurazione dell’audience, nei dati e nell’analisi, che plasma il futuro dei media.

L’appuntamento con gli ascolti tv di oggi e dei prossimi giorni è dal 29 aprile 2024.