Piccola delusione per i numerosi fans della storica trasmissione di Italia Uno Le Iene, che questa sera, 14 Novembre 2023, non andrà in onda. Il programma, che nell’edizione in corso si è rinnovato nella conduzione schierando in prima linea la giornalista Veronica Gentili e il comico Max Angioni, si prende qualche giorno di pausa. Vi diciamo perché e cosa andrà in onda al suo posto.

Perché Le Iene, Martedì 14 Novembre, non va in onda: il motivo

Gli appassionati si rassegnino ad un Martedì sera senza Le Iene e aspettino con pazienza il suo ritorno, che avverrà prestissimo. Lo show infatti, stasera non ci sarà. Il motivo è presto detto: la messa in onda, su Canale 5, del primo e atteso appuntamento con Amore+Iva, lo spettacolo di Checco Zalone al debutto sulla rete ammiraglia Mediaset.

Poiché quest’ultimo dovrà vedersela, in fatto di ascolti, con la docu-serie Circeo su Rai Uno, ipotizziamo che i vertici dell’azienda non abbiano voluto ostacolarne in alcun modo il successo trasmettendo, contemporaneamente, un format di enorme richiamo come è Le Iene. State tranquilli però, perché la Gentili & C. torneranno presto: vi diciamo quando.

Quando torna Le Iene e cosa va in onda stasera per sostituirlo

Non dovrete aspettare molto per rivedere Le Iene, che tornerà all’orario consueto, pertanto in prima serata, Venerdì 17 Novembre. Ma qual è il programma che lo sostituisce oggi? Si tratta di un bel film d’azione del 2007 interpretato da Mark Wahlberg e diretto da Antoine Fuqua: Shooter. Un action adrenalinico, ricco di suspense e colpi di scena, che piacerà di certo agli appassionati del genere.

Dunque, in conclusione, possiamo dire che pur in assenza di un cult come Le Iene, le proposte televisive non mancano e sono tali da accontentare il gusto e i desideri di tutti. Tra fiction, cinema e varietà non c’è che l’imbarazzo della scelta. E voi, cosa guarderete stasera?