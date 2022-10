Ieri sera è andata in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip: una puntata piena di colpi di scena e molto difficile. Sia per il conduttore che per i Vipponi che hanno subito dei provvedimenti disciplinari e anche una squalifica. Una puntata che ha coinvolto moltissimo il pubblico e i social che hanno portato in tendenza il programma sulle varie piattaforme social. Ma cosa è successo nello specifico? Perché Ginevra Lamborghini è stata squalificata? Seguiteci nella lettura e vi riveliamo il motivo della squalifica.

Squalifica Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip, perché? Una frase inaccettabile alla base della squalifica

Ieri sera il conduttore ha dovuto toccare vari temi e prendere una decisione estrema per il reality: la squalifica di una concorrente, Ginevra Lamborghini. Signorini infatti ha chiamato la Lamborghini nel confessionale e le ha detto:

“Io mi ricordo il tuo provino Ginevra, quando mi hai detto di quando eri adolescente che le tue compagne ti bullizzavano. Piangevi quando andavi a casa perché ti prendevano per i fondelli e ti bullizzavano e quindi questa pagina, Io non la capisco non la capisco sta pagina che sto per fare però la devo fare perché purtroppo hai fatto una scemenza. Allora Ginevra per tutte le ragioni di cui abbiamo parlato il Grande Fratello ti dice che sei ufficialmente squalificata dal gioco te lo dico da un lato con la morte nel cuore ma anche con la consapevolezza che questa è la decisione più giusta”

Ginevra, Grande Fratello ha deciso che sei ufficialmente squalificata dal gioco. #GFVIP pic.twitter.com/VZzA8Hirsk — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 3, 2022

Il motivo della Squalifica di Ginevra Lamborghini dal reality show

Ma qual è il reale motivo per cui Signorini e la produzione hanno deciso di squalificare Ginevra Lamborghini? È semplice. La frase detta dalla concorrente su Marco Bellavia che manifestava un evidente disagio nella Casa è stata: “Se si comporta così, merita di essere bullizzato tutti i giorni”.

Questa frase è risultata inaccettabile sia per la produzione del Grande Fratello, che per un Paese intero che si è ribellato decisamente. Il web è insorto e ha gridato a furor di popolo giustizia per Bellavia, tanto da lanciare l’Hashtag #iostoconMarco. In breve la Lamborghini con la sua frase decisamente infelice, ha legittimato il bullismo. Non va bene.

Ginevra Lamborghini squalificata: il Grande Fratello Vip il programma più visto

Dopo la squalifica dal gioco, Ginevra Lamborghini è costretta ad abbandonare la Casa di GF VIP tra abbracci e lacrime.

Come ha detto Signorini, questa è stata una brutta pagina di televisione. L’indifferenza e l’egoismo di 23 persone nei confronti di un uomo evidentemente in difficoltà è stato uno spettacolo indecente. Marco Bellavia ha fatto un appello, ha chiesto aiuto ma questa richiesta è rimasta sospeso nel vuoto, purtroppo! Dobbiamo riflettere tutti su quanto accaduto.

Come c’era da aspettarselo, il Grande Fratello ha registrato un ascolto ottimo contro l’ammiraglia Rai che mandava in onda la fiction attesissima “Sopravvissuti” con Lino Guanciale. Ecco i dati di ascolto: