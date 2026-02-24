Sal Da Vinci è in gara al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre si“. Dopo aver conquistato tutti con “Rossetto e caffè“, il cantautore napoletano torna dopo 17 anni al Festival della Canzone Italiana dopo il terzo posto nel 2009 con “Non riesco a farti innamorare“.

Sal Da Vinci, il testo di “Per sempre si”

di F. Da Vinci – F. Abbate – A. La Cava – S. Da Vinci – F. Abbate – A. La Cava – F. Mercuri – G. Cremona – E. D. Maimone

È cominciato tutto quanto dal principio

Io che per te ero solo un uomo sconosciuto

Poi diventato un re dal cuore innamorato

Tu una regina ora vestita in bianco sposa

Abbiamo sognato figli in una grande casa

E superato tutte le difficoltà

Perché un amore, non è amore per la vita

Se non ha affrontato la più ripida salita

E si accenderà la musica

E qui ti aspetterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre sì

So bene che è una grande incognita il futuro

Ma insieme a te non mi spaventerà perché

Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro

Litigare e far l’amore poi che male c’è

E si accenderà la musica

Per te io canterò

Il più grande giorno

Ti regalerò

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre

Sì, soltanto sì

Per questi giorni

E mille altri ancora

Un semplice sì

L’eternità è dentro una parola

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto

Io te lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Accussì

Sarrà pe sempe sì

Sal Da Vinci canta “Per sempre si” a Sanremo 2026: testo della canzone e significato

Sulla scia del grandissimo successo di “Rossetto e caffè“, Sal Da Vinci torna in gara tra i big di Sanremo 2026 con “Per sempre si“. A distanza di 17 anni dal terzo posto con “Non riesco a farti innamorare“, Sal Da Vinci torna al Festival di Sanremo con una canzone che, manco a dirlo, parla d’amore. La nascita di un sentimento tra due persone “sconosciute” che nel tempo diventa qualcosa di importante fino al coronamento con tanto di matrimonio. “Te lo prometto davanti a Dio, saremo io e te, da qui sarà per sempre sì” – canta il cantautore napoeltano in un brano destinato a diventare la colonna sonora di tantissimi matrimoni.

Il significato di “Per sempre si”

Sal Da Vinci con “Per sempre si” è in gara a Sanremo 2026. Una partecipazione che arriva dopo due anni di grandissimo successo: dalla super hit “Rossetto e caffè” al concerto – evento “Stasera che sera” registrato a Piazza del Plebiscito a Napoli per celebrare più di 40 anni di carriera.

Per la seconda volta a Sanremo, il cantante ha deciso di puntare su un brano romantico. Una promessa di matrimonio che suona di eternità con il cantante che regala un brano dalla sonorità moderne che strizzano l’occhio anche al funk moderno.

“Saremo io e te per sempre legati per la vita” – è la frase conclusiva di un testo che lo stesso cantautore ha raccontato così: «racconta il primo incontro tra due persone che vivono un amore accecante e che per la prima volta sentono di voler progettare una vita insieme, nella speranza che sia per sempre. È il giorno in cui l’amore diventa eterno e ci si fa la più grande promessa che possiamo fare nella nostra vita».