Sal Da Vinci è in gara al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre si“. Dopo aver conquistato tutti con “Rossetto e caffè“, il cantautore napoletano torna dopo 17 anni al Festival della Canzone Italiana dopo il terzo posto nel 2009 con “Non riesco a farti innamorare“.
Sal Da Vinci, il testo di “Per sempre si”
di F. Da Vinci – F. Abbate – A. La Cava – S. Da Vinci – F. Abbate – A. La Cava – F. Mercuri – G. Cremona – E. D. Maimone
È cominciato tutto quanto dal principio
Io che per te ero solo un uomo sconosciuto
Poi diventato un re dal cuore innamorato
Tu una regina ora vestita in bianco sposa
Abbiamo sognato figli in una grande casa
E superato tutte le difficoltà
Perché un amore, non è amore per la vita
Se non ha affrontato la più ripida salita
E si accenderà la musica
E qui ti aspetterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Da qui
Sarà per sempre sì
So bene che è una grande incognita il futuro
Ma insieme a te non mi spaventerà perché
Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro
Litigare e far l’amore poi che male c’è
E si accenderà la musica
Per te io canterò
Il più grande giorno
Ti regalerò
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Da qui
Sarà per sempre
Sì, soltanto sì
Per questi giorni
E mille altri ancora
Un semplice sì
L’eternità è dentro una parola
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto
Io te lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Accussì
Sarrà pe sempe sì
Sulla scia del grandissimo successo di “Rossetto e caffè“, Sal Da Vinci torna in gara tra i big di Sanremo 2026 con “Per sempre si“. A distanza di 17 anni dal terzo posto con “Non riesco a farti innamorare“, Sal Da Vinci torna al Festival di Sanremo con una canzone che, manco a dirlo, parla d’amore. La nascita di un sentimento tra due persone “sconosciute” che nel tempo diventa qualcosa di importante fino al coronamento con tanto di matrimonio. “Te lo prometto davanti a Dio, saremo io e te, da qui sarà per sempre sì” – canta il cantautore napoeltano in un brano destinato a diventare la colonna sonora di tantissimi matrimoni.
Il significato di “Per sempre si”
Sal Da Vinci con “Per sempre si” è in gara a Sanremo 2026. Una partecipazione che arriva dopo due anni di grandissimo successo: dalla super hit “Rossetto e caffè” al concerto – evento “Stasera che sera” registrato a Piazza del Plebiscito a Napoli per celebrare più di 40 anni di carriera.
Per la seconda volta a Sanremo, il cantante ha deciso di puntare su un brano romantico. Una promessa di matrimonio che suona di eternità con il cantante che regala un brano dalla sonorità moderne che strizzano l’occhio anche al funk moderno.
“Saremo io e te per sempre legati per la vita” – è la frase conclusiva di un testo che lo stesso cantautore ha raccontato così: «racconta il primo incontro tra due persone che vivono un amore accecante e che per la prima volta sentono di voler progettare una vita insieme, nella speranza che sia per sempre. È il giorno in cui l’amore diventa eterno e ci si fa la più grande promessa che possiamo fare nella nostra vita».