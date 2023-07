Pensati sexy, il nuovo film di Prime Video: quando esce, cast e trama

Tra le novità di Amazon Prime Video c’è un film che farà sicuramente discutere. Si tratta di Pensati sexy, una commedia al femminile che vede il debutto della pornostar Valentina Nappi. Oggi in occasione della presentazione dei palinsesti Prime Video è stata mostrata una clip in anteprima. In Pensati sexy si affrontano con i toni della commedia temi pruriginosi come il piacere femminile, la scoperta della sessualità e dell’erotismo. Un tabù su cui pesano tonnellate di pregiudizi e anche informazioni ormai datate. Bisogna però fare una premessa: ci sembra che nel film sia dia molto spazio alla teoria e poco alla pratica. Per intenderci, le scene di sesso ci sono ma non infastidiscono il telespettatore essendo un mix tra la più travolgente delle passioni e il più puro dei sentimenti. Un progetto coraggioso che resta in confini ben delineati senza cedere a falsi moralismi e provocazioni.

Il cast di Pensati sexy

Nel cast del film troviamo Diana Del Bufalo, Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Jenny De Nucci, Fabrizio Colica e Valentina Nappi. Un debutto per la pornostar che nel film interpreta se stessa. Sarà lei lo spirito guida di Maddalena, interpretata da Diana Del Bufalo. Valentina Nappi le insegnerà le regole per essere sexy facendole capire che oltre all’aspetto è importante avere una buona attitudine: conoscersi e valorizzarsi sono i primi passi per fare colpo su qualcuno.

La trama di Pensati sexy

In base a quanto si apprende dalla trama, Maddalena ha 30 anni e zero autostima. È la pecora nera della sua famiglia molto cattolica e gli uomini con cui esce sembrano essere tutti fuori dalla sua portata. La sua esistenza è precaria come il suo contratto di lavoro fino a quando, a seguito di un appuntamento andato male, Maddalena si convince di non essere abbastanza sexy e di dover fare di tutto per diventarlo.

Nella sua vita farà il suo ingresso Valentina Nappi che la porterà a fare un divertente e tragicomico viaggio dentro se stessa alla scoperta delle sue potenzialità come donna e come scrittrice. Un ruolo ironico e trasgressivo per Diana Del Bufalo che ha dichiarato: “Mi hanno subito fatto preoccupare quando mi hanno detto che dovevo ingrassarmi. Invece poi c’era il trucco. Per interpretare Maddalena mi hanno fatto indossare dei prostetici”. Poi ha svelato: “Pesavo tredici kg in più e non mi sentivo a mio agio. Il mio corpo ha deciso da solo di dimagrire. Ho interpretato Maddalena con grande facilità proprio perché mi ricordava come ero”.

Diversamente da Diana Del Bufalo invece Valentina Nappi ammette di essersi sentita sempre a suo agio con il corpo: “Non ho mai avuto problemi di insicurezza perché penso che la forma con la sessualità non c’entri nulla. Finalmente un film pop leggero comico in cui si fa vedere che il porno ha anche aspetti positivi”. A dirigere il film Micaela Andreozzi che si è detta soddisfatta del risultato. La coppia Diana Del Bufalo-Valentina Nappi si è subito trovata. Sul set tra loro si è creata da subito una bella alchimia come ha rivelato la Andreozzi: “La coppia Del Bufalo – Nappi ha subito trovato la giusta alchimia, sono un po’ gli opposti. Il film racconta un po’ il nostro inconscio da un punto di vista femminile. Mi sono tolta la soddisfazione di fare una commedia scorretta”. Nel film, Maddalena si trova a fare i conti con i dubbi, la vergogna e i sensi i colpa inculcati dalla società perbenista in cui è vissuta. Ci vorrà poi l’impegno di Valentina Nappi per aiutarla a venire a patti con la sua sessualità.

Quando esce su Prime

Prodotto da Fabula Pictures, il film sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo nel 2024.