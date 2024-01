Sono appena usciti il trailer e il poster di Pensati sexy, una spumeggiante commedia tutta al femminile diretta da Michela Andreozzi per Prime Video. Protagonista assoluta la simpatica, talentuosa e versatile Diana Del Bufalo, co-protagonista Valentina Nappi, la più famosa pornostar italiana. Non mancano altri volti noti del cinema e della tv: tutto quello che c’è da sapere a riguardo ve lo diciamo di seguito.

Pensati Sexy: la trama

Maddalena è una ragazza di 30 anni completamente priva di autostima. Appartiene ad una famiglia tradizionale molto cattolica, ma al suo interno lei si sente un pesce fuor d’acqua. Esce sempre con uomini che poi si rivelano sbagliati e anche il lavoro è precario. Insomma, una vita tutt’altro che appagante, ma come svoltare e risollevarne le sorti?

Dopo l’ennesimo appuntamento finito male, la giovane si convince di non essere abbastanza sexy e di doverlo diventare per forza! Ad aiutarla nel lungo e complesso percorso di accettazione personale ci pensa un angelo custode piuttosto fuori dalle righe, la pornostar Valentina Nappi. Quest’ultima infatti, conduce Maddalena in un tragicomico viaggio dentro se stessa, attraverso il quale, finalmente, la trentenne riesce a ri-scoprire le sue potenzialità di donna e di scrittrice.

Regia, produzione, data di uscita e cast

La commedia per Prime Video Pensati Sexy è diretta da Michela Andreozzi, regista e attrice (la ricordate nella divertente sit-comedy della Rai 7 vite?). La sceneggiatrice è Daniela Delle Foglie ed è una produzione Fabula Pictures.

Oltre alle interpreti principali Diana Del Bufalo (ex di Amici e già nel cast di serie di grande successo come Don Matteo e Che Dio ci aiuti) e Valentina Nappi, regina indiscussa dell’hardcore italico, recitano nella commedia anche, fra gli altri, Raoul Bova, Camilla Filippi, Angela Finocchiaro, Fabrizio Colica e Jenny De Nucci. L’uscita a livello planetario di Pensati Sexy è prevista per il prossimo 12 Febbraio 2024.