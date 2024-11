Torna “Pensa in Grande” con una sesta edizione ricca di storie che mostrano le grandi realtà imprenditoriali che hanno lasciato il segno nel nostro Paese. Scopriamo insieme da quando andrà in onda e chi saranno i protagonisti di puntata.

Pensa in Grande, dal 1 dicembre torna a raccontare le storie di imprenditori italiani

Credere nei propri sogni e fare di tutto per realizzarli. È questo quello che racconta “Pensa in grande”, progetto editoriale televisivo di Videonews, che in questa sesta edizione mostrerà le storie di alcuni importanti imprenditori italiani. Il programma andrà in onda con la prima puntata domenica 1 dicembre 2024 alle 14.30, su Retequattro.

In totale saranno tre gli appuntamenti e in ogni puntata verrà raccontata, attraverso una narrazione coinvolgente e positiva, la storia di grandi realtà imprenditoriali del nostro paese. Ma chi saranno i protagonisti della sesta edizione di Pensa in Grande? Durante il programma scopriremo tutto sulla famiglia Bauli; la famiglia Fileni e la famiglia Fossati.

Le tre storie saranno raccontate in prima persona da chi è riuscito ad affermare il brand Made in Italy anche oltre i confini nazionali. In Pensa in Grande c’è infatti l’Italia che funziona, vista attraverso le sue eccellenze e i suoi grandi personaggi con dei veri e propri docufilm. Al centro di ogni puntata non c’è solo l’imprenditore che ha saputo ‘pensare in grande’ ma anche chi vive questa esperienza con lui, come famigliari, amici, collaboratori e dipendenti storici.

I protagonisti delle precedenti edizioni

“PENSA IN GRANDE” è un programma a cura di Carlo Gorla, con la regia di Roberto Burchielli, produttore esecutivo Martina Vasile, scritto da Beba Slijepcevic con Sara Scorpati. Nella precedenti 5 edizioni sono state raccontate le storie di Grappa Nonino; Elisabetta Franchi; mobili in legno Riva 1920; Gioielli Chantecler; Stefano Domenicali, ex AD e Presidente di Lamborghini; Olio Monini; Formaggi Brazzale; Pastificio Di Martino; vivai Vannino Vannucci.

E ancora Caffo – Amaro del Capo; U-Power; Ferretti Group – motoscafi Riva; azienda vitivinicola Ca’ del Bosco; azienda casearia Deliziosa; Piscine Castiglione; farine Mulino Caputo; consorzio ortofrutticolo Orogel; Saviola; abbigliamento Gaudì; carburatori Dell’Orto; Maina Panettoni; acqua Sant’Anna; Ferrari Giovanni Industria Casearia.