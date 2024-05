Chi sono i vincitori di Pechino Express 2024 – La rotta del Dragone? Un’edizione ricca di colpi di scena ed emozioni quella che è andata in onda su Sky Uno, in streaming su Now, e che vedremo nei prossimi mesi in chiaro su Tv8. A condurre il programma, Costantino Della Gherardesca con l’inviato speciale Fru. Scopriamo insieme chi ha vinto e quali sono le coppie arrivate in finale.

Massimiliano e Damiano Carrara vincitori di Pechino Express 2024

Giovedì 10 maggio 2024 è andata in onda la finale di Pechino Express 2024. Tre le coppie che hanno lottato per la vittoria: i Pasticcieri, le Amiche e Italia Argentina. In totale i concorrenti hanno dovuto percorrere 119 km in un’edizione che ha fatto scoprire le bellezze del Vietnam, del Laos e dello Sri Lanka.

In questa puntata, le tre coppie sono partite da un luogo suggestivo, il parco archeologico di Ranmasu Uyana. I pasticcieri hanno deciso di dare un malus di 10 minuti alle Amiche che hanno avuto una difficoltà in più per la prima missione. Dopo aver ricevuto la statua che raffigura due amanti del tempio di Isurumuniya, i “Romeo & Giulietta” dello Sri Lanka, le tre coppie si sono recate nel villaggio di Kalundegama. Tra un gioco di carte e aver superato la paura dei serpenti, hanno ottenuto l’indizio per il prossimo traguardo: le grotte di Dambulla. Le ultime arrivate sono state le Amiche, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, che hanno dovuto dire addio al loro sogno.

La finale quindi ha visto la sfida tra i Pasticcieri, Damiano e Massimiliano Cararra e l’Italia-Argentina, Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi. Il traguardo rosso era collocato dopo 1200 scalini situati alle rovine del Palazzo Reale. I primi a saltare sono stati i Pasticcieri che hanno così vinto questa edizione.

Chi sono i Pasticcieri

I vincitori di Pechino Express 2024, Massimiliano e Damiano Carrara, sono delle star della tv per quanto riguarda il settore food. Damiano è nato a Lucca nel 1985 e insieme al fratello Massimiliano nel 2012 si trasferisce in California dove aprono due pasticcerie: i Carrara Pastries. Poi diventa uno dei protagonisti di “Food Network America” e nel 2015 è un concorrente della prima stagione di “Spring Baking Championship”, classificandosi secondo. Un anno dopo arriva terzo a “Food Network Star” conquistando il terzo posto. Nel 2017 è stato scelto come giudice di “BakeOff Italia” su Real Time e di “Junior BakeOff”. È anche conduttore di “Cake Star” insieme a Katia Follesa e di “Fuori Menù” su Food Network Italia.

Massimiliano invece è nato nel 1987 e vive a Los Angeles dove gestisce 3 pasticcerie.