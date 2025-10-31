A 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti, Canale 5 celebre il talento del grande tenore con “Pavarotti 90“, il grande concerto-evento tenutosi all’Arena di Verona. Una serata di grande musica condotta da Michelle Hunziker con la partecipazione di tantissimi amici, ospiti e colleghi pronti ad omaggiarlo nel novantesimo anniversario della nascita e a vent’anni dalla scomparsa.

Pavarotti 90 all’Arena: quando in tv

Ci siamo: mercoledì 5 novembre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “Pavarotti 90“, il grande concerto evento in in occasione del 90° anniversario della nascita di Luciano Pavarotti. Dall’Arena di Verona Michelle Hunziker guida una serata omaggio al grandissimo tenore conosciuto ed amato in tutto il mondo. A distanza di 90 anni dalla sua nascita e di 20 dalla sua scomparsa, Canale 5 celebre il genio e il talento di una delle voci più grandi della musica italiana ed internazionale. Dalla splendida cornice dell’Arena di Verona va in scena l’omaggio speciale “Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo”.

Il concerto – omaggio vuole ripercorrere la carriera e l’eredità artistica di Luciano Pavarotti, capace di portare l’opera lirica al grande pubblico e di unire generi e culture attraverso progetti indimenticabili come I Tre Tenori e Pavarotti & Friends.

In occasione del novantesimo anniversario dalla nascita, l'Arena di Verona si accende per ricordare il maestro Luciano Pavarotti. Pavarotti 90, mercoledì 5 novembre su Canale 5 e Mediaset Infinity!

Pavarotti 90, tutti gli ospiti del concerto – evento su Canale 5

Sul palcoscenico per l’occasione saliranno tantissimi ospiti italiani e internazionali che hanno condiviso con Pavarotti momenti di amicizia e collaborazione. Da Andrea Bocelli a Placido Domingo, da José Carreras a Laura Pausini. E ancora: Ligabue, Mahmood, Biagio Antonacci, Il Volo, Luca Carboni, Umberto Tozzi e Giuliano Sangiorgi. Ma non finisce qui, visto che sul palco dell’Arena di Verona ci saranno anche: Angela Gheorghiu, Fabio Sartori, Francesco Meli, Giulia Mazzola, Hauser, Lorenzo Licitra, Vittorio Grigolo, Carmen Giannattasio, Giuseppe Infantino, Mariam Battistelli, Andrea Griminelli, Yusif Eyvazov e Marcelo Álvarez.

Tutti gli artisti ospiti saranno accompagnati dall’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti che continua la missione del Maestro sostenendo giovani talenti lirici e iniziative benefiche come l’“Operazione Pane” dell’Antoniano. L’evento è prodotto da Friends TV, con la regia di Luigi Antonini.

L’appuntamento con Pavarotti 90 è per mercoledì 5 novembre 2025 in prima serata su Canale 5.