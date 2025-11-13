Patrizio Rispo è uno dei volti più amati della soap “Un posto al sole“. Raffaele Giordano, il personaggio che interpreta dalla prima puntata, è entrato nel cuore degli spettatori divenendo a tutti gli effetti un amico di famiglia. Ospite del Matera Film Festival, l’attore ha partecipato ad un incontro con il pubblico assieme a Marina Giulia Cavalli, Michelangelo Tommaso e ad altri attori della soap.

“Un posto al sole”, intervista esclusiva a Patrizio Rispo

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Patrizio Rispo. Quest’anno la soap festeggia un traguardo importante, 30 anni dalla prima messa in onda: “Ormai la soap e la vita reale corrono su binari paralleli, la gente ci percepisce come parenti. Il pubblico si è affezionato negli anni, ci ha visto crescere, invecchiare, ha una curiosità che va oltre la storia”.

Patrizio Rispo confida di non aver mai pensato di abbandonare dopo tanti anni la soap: “Non ho mai pensato di salutare Raffaele perché vengo da una lunga gavetta e so quanto sia difficile raggiungere un obiettivo. Grazie ad Un posto al sole l’ho centrato e di questo ne sono riconoscente”. Sul personaggio di Raffaele, ha dichiarato: “Di Raffaele amo la solarità, la curiosità, l’attenzione verso gli altri che è un aspetto che mi accomuna a lui”.

Oltre la soap, l’attore ha rivelato cosa gli piacerebbe fare in futuro: “Sarebbe divertente partecipare ad un reality ma mi incuriosisce molto anche la conduzione. Ho fatto tanto teatro in questi anni ma farlo ora con i ritmi del set è diventato faticoso. E’ capitato che a Milano durante l’ultimo spettacolo che ho fatto mi addormentassi in scena”.