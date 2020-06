Tutto pronto per la ripresa del Campionato di Serie A 2019 2020 e delle attesissime partite di calcio. Dopo il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Coronavirus, il mondo del pallone è pronto a rimettersi in moto prima con il recupero della 26° campionato. Ecco il calendario completo degli appuntamenti in tv con le partite di Serie A e la classifica delle squadre.

Partite Serie A, la ripresa del Campionato in TV: calendario

Dopo le semifinale e la finale di Coppa Italia 2020, si riaccendono i riflettori anche sula Serie A 2019-2020. C’è grande attesa per il recupero della 25° giornata di Campionato dopo l’interruzione di tutte le partite per via della pandemia da Covid-19 in calendario sabato 20 e domenica 21 giugno.

Infrasettimanale poi spazio alla 26° giornata di Campionato con le sfide Lecce – Milan e Fiorentina – Brescia. I riflettori sono poi tutti puntati sul match Bologna – Juventus con la squadra di Maurizio Sarri reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli. La Juve, al momento al primo posto della classifica di Serie A, è chiamata a difendere il suo primato dalla Lazio. La Serie A poi torna in campo martedì 23 giugno on Verona – Napoli e Spal – Cagliari, mentre alle 21.45 a sfidarsi saranno Genoa-Parma. Infine mercoledì 24 giugno altre tre partite da non perdere: Inter – Sassuolo e Atalanta – Lazio e dalle 21.45 in campo Roma – Sampdoria.

26° giornata Campionato : dove vedere le partite in tv

Calendario e programmazione tv completa della 26° giornata del campionato di Serie A Tim suddivisa tra Sky e Dazn:

lunedì 22 giugno 2020

19:30 Lecce-Milan – IN DIRETTA SU SKY

19.30 Fiorentina-Brescia – IN DIRETTA SU SKY

21.45 Bologna-Juventus – IN DIRETTA SU SKY

martedì 23 giugno 2020

Alle ore 19.30 Verona-Napoli – IN DIRETTA SU DAZN

ore 19.30 Spal-Cagliari – IN DIRETTA SU SKY

Alle ore 21.45 Genoa-Parma – IN DIRETTA SU DAZN

ore 21.45 Torino-Udinese – IN DIRETTA SU SKY

mercoledì 24 giugno 2020

ore 19.30 Inter-Sassuolo – IN DIRETTA SU DAZN

ore 21.45 Atalanta-Lazio – IN DIRETTA SU SKY

ore 21.45 Roma-Sampdoria – IN DIRETTA SU SKY

Classifica Serie A 2019

Ecco la classifica di Serie A 2019-2020 (in aggiornamento)

63 Juventus

62 Lazio

54 Inter

48 Atalanta

45 Roma

39 Napoli

36 Milan

35 Parma

35 Hellas Verona

34 Bologna

32 Sassuolo

32 Cagliari

30 Fiorentina

28 Udinese

27 Torino

26 Sampdoria

25 Genoa

25 Lecce

18 Spal

16 Brescia