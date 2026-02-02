A Febbraio arrivano nuovi titoli su Paramount+. Tra grandi film come Mission Impossible: The Final Reckoning o alcuni ritorni tra cui la terza stagione di Italia Shore, il catalogo continua ad arricchirsi. Vediamo insieme ulteriori dettagli su le novità in arrivo questo mese sulla piattaforma.

Paramount+: i film in arrivo a Febbraio 2026

Si comincia il 2 febbraio con Mission Impossible: The Final Reckoning, ottavo capitolo della celebre saga action con Tom Cruise. Il film riprende gli eventi del precedente e porta a compimento lo scontro finale tra Hunt e l’intelligenza artificiale ribelle conosciuta come l’Entità. Quest’ultima pellicola è imperdibile, tra alta tensione, colpi di scena, sequenze estreme e stunt spettacolari, molti dei quali eseguiti dallo stesso Cruise.

Dal 13 febbraio si aggiunge invece al catalogo Amici Comuni. Diretto da Marco Castaldi, con Raoul Bova, Francesca Inaudi, Beatrice Arnera e Luca Vecchi, la storia segue quattro personaggi, tre amici e due coppie, alle prese con dilemmi amorosi. Marco e Giulia, sposati da diversi anni, ricevono la notizia del matrimonio imminente della loro amica Veronica con Claudio, un ragazzo conosciuto pochi mesi prima. La notizia sarà destinata a sconvolgere l’equilibrio di entrambe le coppie, tra desideri mai dichiarati e ferite rimaste aperte nel tempo.

Infine, dal 25 febbraio, arriva I Puffi – Il Film. Diretto da Chris Miller, con Matt Landon come co-regista, la storia vede Puffetta guidare una squadra di Puffi in una missione nel mondo reale per salvare Grande Puffo, rapito dal perfido Gargamella e da suo fratello Razamella. Il film esplora anche le origini della famiglia dei Puffi e introduce nuovi personaggi come i fratelli di Grande Puffo, Ken e Ron. Mescolando avventura, umorismo e canzoni originali, questa pellicola è un musical d’animazione tenerissima che reinventa la saga storica.

Paramount+: le serie tv e i ritorni di Febbraio 2026

Il 3 febbraio arriva la terza stagione di Italia Shore, la versione italiana del popolare show di MTV. Prodotta da Fremantle, in questa edizione ricca di novità si unisce Floriana Secondi nel ruolo di Boss. Floriana seguirà i ragazzi, organizza party ma vigilerà anche sulla cura della casa. Tra vecchie conoscenze come Spadino (Samuele), Marcolino (Piermarco); Nikita e Ale, si aggiungono anche volti nuovi, tra cui Stefano, Eleonora, Eduardo, Marta, Le sorelle Sara e Greta. Infine, tornano anche le Italia Shore Reactions, in cui lo youtuber Tony IPants e il cast dello show commentano insieme i momenti più indimenticabili di ogni episodio.

Disponibile dal 6 febbraio la seconda stagione di I Thunderman: In Missione, lo spin-off della celebre sitcom superhero family. Ritornano le avventure dei fratelli Phoebe e Max Thunderman insieme alla giovane Chloe nella cittadina balneare di Secret Shores, ma questa volta il trio sotto copertura affronta minacce sempre più imprevedibili, mentre cerca di aiutare Chloe a padroneggiare i suoi poteri da supereroina. I tre dovranno cercare di bilanciare il loro ruolo di eroi con le sfide della vita quotidiana da comuni cittadini.

Passando alle serie tv, dal 17 febbraio è disponibile la terza stagione di Mike Judge’s Beavis and Butthead, la celebre sitcom satirica animata creata da Mike Judge. Questa nuova stagione prosegue le avventure dell’irriverente duo in versione adulta e vede Judge nuovamente alla guida come creatore, voce e produttore. Tra gag demenziali e irriverenti, la trama si intreccia anche con l’evoluzione dei personaggi e il panorama mediatico contemporaneo.

Infine, dal 23 febbraio, si aggiunge al catalogo la quinta stagione di Germany Shore. Questi nuovi episodi sono pronti a riaccendere rivalità, relazioni esplosive e colpi di scena, tra feste estreme, amicizie messe alla prova e dinamiche sempre più intense.