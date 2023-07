Con l’arrivo del mese di luglio 2023 sono tantissime le novità in arrivo all’interno del catalogo di Paramount Plus, la piattaforma streaming statunitense gestita da Paramount Streaming, divisione del gruppo Paramount Global. Ecco tutte le serie tv e i film da non perdere!

Paramount+, film, serie tv e novità di luglio 2023

Tante le novità in arrivo da luglio 2023 su Paramount+. La piattaforma streaming statunitense gestita da Paramount Streaming, divisione del gruppo Paramount Global, ha in serbo tantissime sorprese per gli abbonati con l’arrivo di nuovi film e serie tv pronti a catalizzare l’attenzione di tutti! Un mese all’insegna delle star di Hollywood con lo spy thriller “Operazione Speciale: Lioness“, ideata dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan, per intenderci quello di “Yellowstone”. Nel cast Nicole Kidman che ricopre il ruolo della protagonista: il supervisore di un programma della CIA che ha il compito di individuare le mogli e le figlie degli obiettivi di alto valore e infiltrare un agente sotto copertura nella loro cerchia per poi uccidere l’obiettivo. Tra i protagonisti anche: Zoe Saldaña e il premio Oscar Morgan Freeman. Da segnalare anche “Ghosts of Beirut“, la nuova serie di Lior Raz e Avi Issacharoff composta da 4 episodi con protagonista Dermot Mulroney.

Dal 13 luglio, invece, arriva in streaming “Beavis & Butt-Head” con la seconda imperdibile stagione. Il duo di adolescenti, tra i più amati degli anni ’90, nella seconda stagione avrà le voci di J-Ax degli Articolo 31 e del rapper Shade, mentre Federica Carta sarà la voce di Daria. Infine da non perde anche “Joe Pickett“, il crime drama ispirato all’ononimo romanzo di C.J. Box. Nel cast Michael Dorman nei panni del guardiacaccia che si muove nel mutevole clima politico e socio-economico di una piccola città rurale del Wyoming con la sua famiglia.

Paramount+, il catalogo di serie tv e film di Luglio 2023

Ecco un riepilogo con tutte le novità in arrivo in streaming a luglio 2023 nel catalogo serie tv e film di Paramount Plus: