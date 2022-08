Il 15 settembre 2022 arriva Paramount+ la nuova piattaforma streaming di Paramount Global che sarà disponibile on line su paramountplus.it, su mobile via app iOS e Android, SKY Q e Smart TV. Grazie alla partnership con SKY, inoltre gli abbonati a Sky Cinema potranno avere accesso a Paramount+ senza costi aggiuntivi. Ma andiamo a vedere quali sono i titoli che vedremo su Paramount + e soprattutto quanto costa.

Paramount+ arriva in Italia: quando in onda, cosa vedremo e costi

Si accenderà a partire dal prossimo 15 settembre la nuova piattaforma streaming di Paramount Global denominata Paramount+. Il costo previsto è 7,99 euro al mese o 79,90 euro all’anno. Su Paramount+ saranno disponibili novità e contenuti esclusivi, con il meglio dell’intrattenimento internazionale e delle produzioni italiane. A partire da settembre gli utenti italiani avranno una porta di accesso privilegiata ad una libreria illimitata di contenuti premium; tra nuove grandi produzioni in anteprima e film e serie tv tra i più attesi, Paramount+ arriverà per assecondare davvero tutti i gusti, con contenuti adatti a tutta la famiglia. Tra le serie che presto vedremo in onda sulla nuova piattaforma streaming, anche “Tulsa King” con Sylvester Stallone.

Cosa vedremo sulla nuova piattaforma: le serie tv

L’offerta per quel che riguarda l’intrattenimento di Paramount+ è vastissima: oltre a serie internazionali come Tulsa King con Sylvester Stallone, 1932 con Helen Mirren ed Harrison Ford, i primi Paramount+ Original italiani come le serie Corpo Libero, la coproduzione internazionaleMiss Fallaci e il film 14 giorni, oltre alle produzioni SHOWTIME®, Paramount Pictures, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, NickJr e Smithsonian. Infine, l’esclusiva produzione italiana Circeo.

Tutta la programmazione in onda su Paramount+

Per conoscere tutte le serie tv e i film che andranno in onda sulla nuova piattaforma che debutterà il prossimo 15 settembre potrete dare un’occhiata a questo link: film, serie tv in onda su Paramount+.