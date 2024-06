Con la bella stagione torna Paperissima Sprint, varietà estivo di Antonio Ricci. I filmati più divertenti, ricchi di papere ed errori, ci faranno compagnia per i prossimi mesi. Vediamo insieme chi saranno i conduttori e le novità di questa edizione.

Paperissima Sprint 2024: quando in tv e conduttori

Per il 12esimo anno consecutivo, Vittorio Brumotti è alla conduzione di Paperissima Spint. Accanto a lui, dopo il successo dello scorso anno, sono state confermate la brasiliana Marcia Thereza Araujo Barros e la ligure Valentina Corradi. Completa la squadra l’immancabile Gabibbo, presenza fissa dal 1990. L’appuntamento per la prima puntata di Paperissima Sprint è prevista per lunedì 10 giugno 2024 su Canale 5. Il varietà prende il posto alle 20.35 di Striscia la Notizia e andrà in onda tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) per tutta l’estate, fino a settembre.

La formula, sempre vincente, resta la stessa: nuovi sketch, inediti filmati di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo verranno mostrati ai telespettatori. Come spiegato dai conduttori, le papere stimolano la risata mentre gli errori sono quelli che non ti mettono a tuo agio. I momenti dove si realizzano i filmati più divertenti sono durante i matrimoni, le feste, in cucina e negli sport. Questi secondo il Gabibbo sono i grandi classici che non mancano mai nel corso di Paperissima Sprint.

Il programma è uno dei più seguiti di Canale 5. Basti pensare al nuovo primato stagionale con 3.421.000 telespettatori totali, pari al 16.15% di share individui, realizzato il 7 gennaio di quest’anno. Numeri che vogliono essere replicati dalla versione estiva.

Come inviare i video

Chiunque può inviare dei video, con papere, cadute o altro al sito www.paperissima.mediaset.it. I più divertenti saranno selezionati e andranno in onda su Canale 5. Paperissima Sprint è un programma di Antonio Ricci scritto con Lorenzo Beccati, Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Carlo Sacchetti. La regia è affidata a Mauro Marinello.