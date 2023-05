Una tenera, divertente e scoppiettante commedia francese va in onda su Rai Tre nella prima serata di Giovedì 18 Maggio: Papà per amore (titolo originale Parents d’élève), con Vincent Dedienne e Camélia Jordana. Pur non essendo nulla di speciale né di particolarmente originale, la pellicola del 2020 firmata da Noémie Saglio, è perfetta per una serata in famiglia all’insegna della leggerezza (anche se qualche spunto di riflessione c’è). Vediamo la trama e qualche curiosità sul film.

Papà per amore: la trama in breve

Protagonista di Papà per amore è il giovane Vincent, un trentenne senza figli che lavora come babysitter per il piccolo Bart, un bimbo che non ha mai conosciuto il padre. Quando la mamma del piccolo gli chiede di andare ad una riunione scolastica al suo posto, Vincent accetta ma tutti lo scambiano per il vero padre di Bart. Da qui arrivano le gite e poi la riunione di fine anno…

Qualche curiosità sul film

Papà per amore è una commedia simpatica, leggera e ben interpretata. Ecco qualche piccola curiosità sul film: