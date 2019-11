Paolo Fox, Oroscopo oggi: venerdì 29 novembre 2019

Paolo Fox, Oroscopo venerdì 29 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e in diretta nel salotto de I Fatti Vostri. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Venerdì 29 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate dapprima a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

C’è un lieve calo, gli ultimi due giorni di Novembre sono sottotono. Evidentemente da qualche tempo sei stanco oppure ci sono troppe prove da superare e non sempre facili. Parlo di un oroscopo complesso perchè molti non sono soddisfatti e in questo periodo vogliono fare una scelta per la vita.

Quelli che vivono bene in coppia, è possibile che entro poche settimane possano addirittura cambiare casa, sposarsi o convivere. E’ un periodo contrastato ma tu puoi farcela a superare le difficoltà!

Oroscopo Toro

Arriva una fase migliore! Vorrei che quelli che hanno un’età compresa tra i 20 e 30 anni pensassero alla fase in arrivo come di grande crescita. Ecco perchè se ci sono progetti bisogna assolutamente portarli avanti. A seconda di quello che hai seminato, di quello che sai fare, potrai ottenere molto.

Le prime risposte per quanto riguarda l’amore arriveranno già nel corso delle prossime settimane. Bisogna tenere care le nuove amicizie! E se necessario, specie se si è soli da troppo tempo, devi guardarti attorno!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ci avviciniamo ad un periodo di rinascita; la Luna non è più opposta e devo dire che anche Venere non è più contraria. Quelli che vogliono cambiare lavoro oppure risolvere un contenzioso personale, legale, avranno presto buone opportunità.

Quelli che in questo periodo cercano l’amore saranno favoriti, anche perchè Venere non è più contraria. Le coppie che sono state lontane o in cui ci sono state divergenze, ora si riavvicinano.

Oroscopo Cancro

In queste 48 ore si nota una forte pressione planetaria. Probabilmente in questi giorni sei stanco, nervoso. Se stai bene e non ci sono conflitti, non succederà nulla di nuovo, ma se c’è qualcosa che non funziona, in questo weekend parlerai chiaro.

In amore credo che anche le coppie più forti abbiano vissuto un periodo da cancellare e naturalmente le coppie nate da poco sono impossibilitate ad amare per questioni di lontananza o per altri motivi.

Oroscopo Leone

Questo periodo spinge a parlare in maniera molto chiara: hai bisogno di persone che ti stiano davvero accanto, che ti vogliano bene. E in questo senso, già 24 ore fa potrebbe esserci stata una conferma. Per le coppie forti, per chi sta cercando l’amore, questo e’ un periodo molto fertile.

Complice la situazione astrologica attuale puoi anche accettare un cambiamento di lavoro senza risentirne troppo, anzi, potrebbe essere addirittura una liberazione quella che stai per vivere. Se devi parlare di lavoro o devi farti riconfermare qualcosa, parla subito.

Oroscopo Vergine

Ecco due giornate molto ispirate. Questo periodo aiuta a recuperare una grande grinta e potrebbe anche regalarti un’emozione. Infatti, in questi giorni Venere torna finalmente in aspetto buono.

Negli ultimi tempi ho parlato di conflitti d’amore, di disaccordi: forse non sei pronto a fare un certo passo. Per chi è già in coppia ci sono problemi di lavoro che allontanano. Il fine settimana invece, può riavvicinare!

Oroscopo Bilancia

Ci sono giornate in cui mantenere la calma diventa complicato. Prudenza: in questo weekend devi stare attento alle parole, soprattutto se nell’ambito del lavoro e delle persone che hai attorno c’è qualcosa da rivedere.

Qualcuno potrebbe addirittura metterti alla prova. Domenica sarà una giornata migliore ma i prossimi due giorni rivelano una forte stanchezza anche in amore.

Oroscopo Scorpione

Queste sono giornate buone se devi completare un accordo. Quelli che già dall’anno scorso stanno lavorando per ottenere un qualcosa nel lavoro ora possono finalmente dare spazio ai grandi progetti.

Qualcuno acquisisce qualcosa; qualcuno guadagna qualcosa in più. Come ho già spiegato, tutti i conti vanno chiusi entro la fine di quest’anno, poi si vive di rendita per cosi dire. Non fare troppe cose contemporaneamente.

Oroscopo Sagittario

Questo fine settimana sembra essere di riscatto per il tuo segno, e c’è una novità in arrivo entro la fine del mese. E’ la fase piu’ interessante per agire, per muoversi. Grandi emozioni all’orizzonte, e tra l’altro potresti anche liberarti di un peso.

Quando l’oroscopo è buono può anche portare dei tagli, che se sono benefici ben vengano. Incontri piacevoli!

Oroscopo Capricorno

Sei in uno stato di grande confusione. E’ forse la prima volta che noto un oroscopo cosi importante nel tuo cielo da almeno un anno. Segno evidente che gli avvenimenti degli ultimi tempi ti hanno cambiato la vita.

Sei in uno stato di grande forza che dovresti sfruttare in vista del 2020. Persino se c’è una chiusura meglio cosi. Perche’ non ci saranno più ambiguità. Qualcuno consulterà notai, avvocati o esperti per risolvere un problema.

Oroscopo Acquario

Avevo parlato di un fine settimana interessante, è arrivato! Questi tre giorni raccomandano massima attenzione, massima allerta, ma tutto sommato le complicazioni sono minori. Dal punto di vista emotivo e sentimentale c’e’ molto da recuperare.

Venere è tornata favorevole e potrebbe dare una sferzata di energia e di erotismo che nel corso degli ultimi giorni è mancata. Giornata buona per i single.

Oroscopo Pesci

In questo weekend c’è uno stato di esuberanza che potrà riversarsi in amore. Cosi come negli ultimi due giorni ci sono stati problemi, devo dire che in questo venerdì hai un grande cielo, utile per quelle coppie che già dall’anno scorso hanno progetti in cantiere. E’ un momento utile anche per quelli che vogliono fare un incontro speciale.

Possibili soluzioni di questioni legali se qualcuno ha discusso per quote o problemi di investimenti che negli ultimi due anni non sono andati a buon fine. Per i più giovani bisogna pensare all’amore: e sia sabato che domenica saranno giornate speciali.

