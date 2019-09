Paolo Fox Oroscopo 2019: 28 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMieleP. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox Oroscopo giornaliero: sabato 28 settembre 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di Fox della giornata di oggi, sabato 28 settembre 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Questo fine settimana invita alla cautela, perchè ti trovi in una condizione di grande stress. E come ho spiegato qualche giorno fa, quando sei nervoso lo sei per tutto il giorno! E diventi agitato ed intrattabile con tutti quelli che incontri! Quindi c’è il rischio di coinvolgere in questa agitazione anche persone che non c’entrano nulla.

In questo week sembri voler puntualizzare qualsiasi cosa. Non esagerare con gli sforzi fisici!

Oroscopo Toro

In questo fine settimana stai pensando ai soldi: ricordo che pur essendo un segno molto romantico e amante della famiglia, il tuo è sempre un segno di terra, quindi metti in primo l’amore, alla pari le questioni di soldi, o quasi! Il detto ‘due cuori e una capanna’ non fa per te: pensi che i quattrini servano anche in amore, per costruire una famiglia stabile.

Se cerchi stabilità personale, sta per arrivare un periodo importante, se hai un’attività in proprio potresti aver allontanato un socio o qualcuno che negli ultimi mesi è stato infedele per te. Hai una grande capacità d’azione che entro il prossimo anno potrebbe portare ancora più energia.

Oroscopo Gemelli

Questo è un weekend utile, interessante per i sentimenti, per le relazioni, per le amicizie e soprattutto coloro che vogliono vivere una sorta di espansione a livello sentimentale. Voglio credere nelle tue capacità e io mi auguro che tu sia più libero di fare quello che desideri.

Da qualche giorno, inoltre, dovresti sentirti più sereno, forse perchè c’è stata una piccola soddisfazione. Se qualcuno voleva superare nel lavoro, non ce l’ha fatta. In amore conta quello che pensi e che stai facendo!

Oroscopo Cancro

Chi lavora in questo fine settimana deve fare le cose con calma, altrimenti queste 48 ore risulteranno essere veramente molto pesanti. Credo che dal mattino di questo sabato molti si sentiranno agitati e nervosi.

E qui bisogna capire chi sta al tuo fianco perché se è una persona carina e comprensiva, nessun problema, altrimenti sono guai per tutti. Attenzione alle discussioni.

Oroscopo Leone

Il fine settimana parla di sentimenti ricambiati: 24 ore fa ho spiegato che con questo Giove favorevole già dagli inizi dell’anno, chi ha una storia da convalidare, chi voleva mettere punti fermi in un rapporto, ha già agitato oppure sta per fare scelte importanti.

Il fine settimana aiuta anche chi è a caccia di un amore: oroscopo valido per chi vuole recuperare conicità e vincere una sfida!

Oroscopo Vergine

I soldi contano per tutti ma per te un pò di più! Non voglio dire che tu sei venale, però sai che nella vita ci sono dei momenti in cui si sta bene e altri in cui c’è bisogno di aiuto e bisogna in qualche modo prevenire eventi negativi. Ecco perché cerchi sempre di mettere da parte qualcosa. Stai cercando di avere più sicurezze anche in vista del futuro!

C’è un grande cielo per il 2020: non vedo eventi difficili, anzi avrai la possibilità di organizzare qualcosa di importante. Se il lavoro che stai facendo non dà grandi soddisfazioni, sarai scelto o preservato, perché quello che stai facendo è valido e nessuno può mettere in discussione le tue capacità.

Oroscopo Bilancia

Il fatto che ci sia un novilunio nel tuo segno è un evento favorevole che può spingere anche l’amore. Non ci dimentichiamo che anche Venere e Mercurio sono vicini al tuo segno e parlano di sentimenti ricambiati.

E’ un momento in cui potresti vivere una bella emozione: e con la persona giusta al tuo fianco, potresti anche fare ottimi progetti per il futuro. Incontri favoriti!

Oroscopo Scorpione

Di natura sei un pò diffidente: puoi anche lanciarti in una relazione d’amore nel giro di pochi giorni, ma poi quando devi confermarla, quando la storia diventa importante allora ti fermi perchè vuoi capire davvero con chi hai a che fare!

Tu sai che sei un pò investigatore, possiedi un fiuto particolare che ti impone di indagare spesso nella vita degli altri, ma detesti che gli altri indaghino nella tua! Sta per arrivare un Ottobre che porterà molte emozioni.

Oroscopo Sagittario

Dopo due giornate pesanti e piuttosto confuse, il weekend sembra migliore. Stiamo andando incontro ad un periodo di recupero: ricordo che ad inizio Settembre ti sei sentito persino vittima di un’ingiustizia: dico questo non a casa perchè tu sei governato da Giove, pianeta che in astrologia rappresenta la legge o comunque anche una certa etica.

Quindi è probabile che tu ritenga che alcune persone non siano state giuste nei tuoi confronti.

Oroscopo Capricorno

Nelle coppie forti questo sabato non avrà il potere di creare disagi, ma se in passato ci sono stati problemi, oppure per vari motivi riveder un ex, attenzione perchè potresti anche provare una forte rabbia, sentire crescere dentro di te un pò di agitazione.

Due giornate poco interessanti. Ricordo, però, che i progetti a lunga scadenza sono sempre favoriti. In questo weekend riserva più spazio al relax!

Oroscopo Acquario

Questo fine settimana invita ad amare, anche in maniera libera. Se già ce’ una storia si potrebbe pensare di consolidarla. Tra qualche mese Saturno sarà nel tuo segno e quindi ci vorrà un pò di tempo.

Però il senso di costruire la famiglia e il desiderio di fare qualcosa di più, sia per il lavoro che per la vita privata, sarà sempre più spiccato. Recuperi un pò di forma fisica.

Oroscopo Pesci

Sabato e domenica sono giornate libere. E allora cerca di stare accanto alla persona che tra giovedì e venerdì potrebbe anche essere stata involontariamente allontanata. Se il tuo cuore è solo, ultimamente potresti avere sentito di più una certa solitudine interiore, ma ora potresti provare una forte attrazione per Toro, Vergine o Capricorno, perché sono segni che ti danno sicurezza.

Non bisogna dimenticare che hai un grande necessità di vivere emozioni vere che ultimamente sono un pò mancate, ed ora devono essere ritrovare. Collaborazioni fruttuose nel lavoro.

