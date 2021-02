Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: mercoledì 17 febbraio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 17 febbraio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questi giorni senti che c’è una grande forza e un nuovo territorio da esplorare che sia d’amore o di lavoro. Chissà quanti liberi professionisti, dopo un anno e mezzo di fermo, stanno già facendo programmi per la primavera e questo è davvero importante. Tra l’altro, ricordo che la tua crisi è nata nel 2019, anno che non versava in condizioni precarie come il 2020, ed è chiaro che alcune problematiche si sono appesantite. Non dimenticare che l’amore è più vicino di quanto immagini!

Oroscopo Paolo Fox Toro

Stai facendo molte cose! E’ possibile anche vivere nuovi stimoli, iniziare nuovi progetti, partire per nuove questioni che riguardano anche il lavoro. La cosa più importante al momento è recuperare anche una buona forza fisica, anche perchè le giornate attorno al 10 di questo mese sono state pesanti, per qualcuno anche di forti polemiche in amore. Ed ecco perchè ora è necessario un buon recupero!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ti trovi al centro di una piccola grande rivoluzione planetaria che avevo descritto essere più forte attorno al 10. Certo che in questo periodo bisogna anche cercare di ritornare sula cresta dell’onda, ripartire con nuovi progetti. Ci sono possibilità in più! E non escludo che venerdì e sabato, quando la Luna sarà nel tuo segno, tu possa avere il massimo!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Dopo una giornata vissuta in maniera un pò pesante, ora devi assolutamente recuperare emozioni favorevoli. Non devi guardare quello che fanno gli altri ma pensa a quello che puoi fare per riscattarti, per vivere meglio, per iniziare nuovi progetti. Poi non ci dimentichiamo che in questo mercoledì il Sole torna attivo, torna favorevole, e questo è un buon indizio per il futuro!

Oroscopo Paolo Fox Leone

Stai ripensando un pò a quello che è stato nel corso delle ultime settimane, a quello che è accaduto; e non credo che tu sia molto contento, non credo che tu sia molto soddisfatto. E’ come se in questo momento si dovessero intraprendere nuove strade; forse una persona che neanche stimi è stata particolarmente pensante nei tuoi confronti ma bisogna capire che è inutile ribellarsi al destino, invece sarebbe utile cercare di fare le cose che ti convengono di più!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Da questo mercoledì dovrai stare un pò più attento per quanto riguarda il lavoro perchè ci sono forti responsabilità, e naturalmente anche molte critiche! Il discorso nasce per colpa di un Sole in opposizione che va a incidere direttamente sulla tua vita. Quindi, è un periodo frenetico, è un periodo anche di buoni risultati ma credo che tu non abbia un solo momento di tempo libero, di spazio per te ce n’è! Mi raccomando, le relazioni vanno ben tutelate altrimenti tra venerdì e domenica potrebbero nascere tensioni.

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Sei ancora al centro di una grande evoluzione che nel corso degli anni diventerà importante. Non a caso dico ‘anni’ perchè per questo segno c’è addirittura un biennio di recupero. E questa situazione è partite in maniera eclatante dal giorno 10: già da quella data alcuni hanno avuto buone conferme, altri le avranno in futuro. Quello che raccomando adesso è di tenersi lontani da problematiche che possono riguardare il passato, perchè il 2020 è stato un anno pesante, per qualcuno da dimenticare.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Ti trovi a vivere giornate in cui è difficile mantenere la calma! Attenzione nei rapporti specie coi segni Acquario e Leone. Abbiamo questa dissonanza della Luna che provoca situazioni di grande disagio. E’ un momento in cui molti di voi si pongono dei dubbi e probabilmente questi dubbi ricadono anche sulle persone che vi stanno attorno. Quindi, ci vuole un pò di pazienza nel dare giudizi e soprattutto pazienza nell’aspettare certe risposte!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei pronto ad un decollo che riguarda l’amore! Tutti quelli che erano rimasti fermi, che da troppo tempo vivevano una storia poco chiara, ora potranno finalmente recuperare grazie a questo cielo importante! Sul lavoro ci saranno delle contraddizioni, ci saranno delle polemiche, lo dice questo Sole in aspetto particolare. E tra l’altro, sempre sul lavoro o anche in casa, ci sono delle dispute che bisogna cercare di affrontare con coraggio. Dunque, questa è una giornata abbastanza interessante, puoi risolvere molte cose!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questo periodo sei oltremodo interessato alla questione soldi, o perchè devi fare delle spese o perchè stai trattando un accordo, oppure perchè ti servirebbero dei soldi per realizzare un piccolo-grande progetto, e quindi potresti sentirti un pò sulle spine! Cerchiamo di mantenere la calma in amore! Forse negli ultimi mesi ci sono state troppe privazioni ma per fortuna tu riesci ad essere molto stabile: sai vivere con tanto e sai vivere con poco, in ogni modo però vorresti avere maggiori garanzie!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Serve un pò di attenzioni nelle questioni economiche perchè questo sarà un anno che probabilmente porterà meno soldi o comunque imporrà maggiori spese. Molti di voi lo hanno già constatato; una riparazione all’automobile, alla casa o magari un imprevisto che ti fa spendere di più. Serve molta attenzione nelle questioni burocratiche, legali, nelle questioni che riguardano le carte, perchè è un periodo in cui per sbadataggine potresti commettere un errore!

Oroscopo Paolo Fox Pesci



Da questo mercoledì avrai il Sole come alleato che rappresenta la forza legata alla grande volontà, ma anche la capacità di imporsi nel lavoro. A fine Febbraio anche Venere sarà nel tuo segno. Questa combinazione potrebbe finalmente portare una scelta in amore o la capacità di rendersi conto che alcune situazioni sono passate e che bisogna voltare pagina. In altre parole, se la prima parte di Febbraio è stata pesante, la seconda sarà di consapevolezza, e di conseguenza sarà molto più leggera!

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!