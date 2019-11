Paolo Fox, Oroscopo lunedì 18 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Se c’è qualcosa da chiarire in amore conviene parlare entro il giorno 26, perchè lla fine del mese ogni scontro può diventare più difficile da sanare. Dopo una situazione astrologica pesante, anche a livello fisico, qualcuno si è dovuto fermare.

Lotte per conquistare un nuovo ruolo nel lavoro, ma anche per guadagnarsi un posto al sole in amore, ora possono andare a buon fine. Inizia una settimana che puo’ provocare qualche tensione di troppo.

Oroscopo Toro

Negli ultimi giorni avrai constatato molta stanchezza fisica. Non si può dire che questo sia un periodo difficile ma ogni tanto non ce la fai a fare tutto. Per esempio, questa potrebbe essere una giornata che parte in sordina.

Se ad Ottobre c’è stata una crisi d’amore oppure pur amando una persona ci sono state discussioni, adesso sarebbe il caso di trovare un pò di serenità. Ai cuori solitari dico di farsi vedere in giro perchè già alla fine del mese di Novembre, Venere può consacrare o rafforzare un’amicizia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Si parte alla grande! E più ci avviciniamo a Dicembre, meglio sarà. Penso veramente che questi siano mesi caldi soprattutto per quelli che hanno la possibilità di fare qualcosa di pù. Naturalmente le stelle non possono dare cose importanti se noi non ci rimbocchiamo le maniche.

Ecco perchè dico che quelli che vogliono iniziare un lavoro, portare avanti un’impresa, concludere un esame o ancora fare una scelta d’amore, adesso devono darsi da fare. Per chi è più convinto e ha l’amore giusto, il 2020 è l’anno del recupero, come ho scritto nel mio libro!

Oroscopo Cancro

Ogni tanto le polemiche superano il tasso di equilibrio e di normalità. Il problema è che se sei costretto a chiudere o rivedere certe collaborazioni è proprio perchè in passato, più o meno giustamente, hai sollevato polveroni o hai mostrato il tuo malcontento. In questo momento sei piuttosto ansioso per le spese, per la casa, per i figli.

Rischi di innerovsirti anche per poco. Se sei tollerante va tutto bene ma se hai a che fare con capi o colleghi che non sono dalla tua parte, non escludo qualche attimo di rabbia. In amore questo è un cielo ancora forte ma comporta qualche ostacolo di tipo pratico

Oroscopo Leone

La Luna è nel tuo segno e forma un ottimo aspetto con Venere. E per di più da venerdì avremo anche il Sole favorevole. Si parte con grande grinta nonostante le vicissitudini del passato. Il lavoro porta un successo da condividere oppure un momento di stallo.

Quelli che hanno discusso o hanno avuto problemi di lavoro, entro fine mese saranno più liberi, anche perchè una collaborazione potrebbe interrompersi o cambiare. Potrai contare su qualche riavvicinamento anche in amore

Oroscopo Vergine

In questo momento le grandi prospettive e le buone novità che riguardano il tuo cielo sono a disposizione! Come ho spiegato tante volte, l’astrologia ci dice quali sono le fasi buone e quelle meno buone. Per il 2020 ci sono novità, come ho anche scritto nel mio libro. Per quanto riguarda il lavoro devi fare scelte importanti.

Se la tua società ha una nuova situazione, vive un momento di innovazione oppure si aprono nuove prospettive di lavoro, non è escluso che tu debba effettuare un trasferimento, un cambiamento entro metà anno. Il discorso amore è rimasto sotto tono; nelle ultime due settimane, anche le coppie migliori hanno fatto meno all’amore.

Oroscopo Bilancia

Ogni tanto fare i conti con questo Saturno dissonante: chi prima chi dopo, ha dovuto affrontare una vera e propria prova del destino. Che si sia trattato di un allontanamento, di un problema fisico, di un problema legato alla città, tutti sono stati in qualche modo messi alla prova. Ma adesso bisogna cercare di tornare ad essere forti.

Questa giornata è ancora vittima di qualche pensiero. Se devi affrontare un discorso d’amore questa fine di Novembre permette di parlare chiaro: in qualche caso anche troppo! Però attenzione, meglio completare certi discorsi spinosi entro il 26!

Oroscopo Scorpione

Questo è un cielo che mi piace, che ti libera. Le ultime due settimane non sono state proprio facili da gestire. Tensioni per un nuovo lavoro, responsabilità! C’è chi si è dovuto difendere da un’accusa e nei casi più importanti ha dovuto mettere ordine nelle carte, in questioni legali accidentali, dimostrare di essere nel giusto.

E’ un lento recupero. Intanto pensiamo all’amore che in queste particolari giornate sarà possibile risvegliare: consiglio fin da adesso di programmare un bel fine settimana.

Oroscopo Sagittario

Questo è un lunedì piacevole. Venere continua un transito veramente efficace nel tuo segno. Tutti quelli che vogliono fare pace, ritrovare l’amore o incontrare un’amicizia amorosa, compatibilmente con le proprie esigenze, il luogo dove si vive e l’età, potranno contare su questa parte di Novembre.

Cambiamenti di lavoro o novità, per qualcuno trasferimenti immeditati. Variazioni a livello di residenza o di casa.

Oroscopo Capricorno

Inizio medio per una settimana che comincia a portare quei favori che saranno ancora più tangibili nella seconda metà dell’anno. Presto Saturno e Giove saranno nel tuo segno, il che significa che c’è la possibilità di ripartire da zero, tagliando situazioni che non sono più valide e allontanando persone che non ti meritano.

In questo periodo devi cercare di risolvere qualche problema di casa, di lavoro. Novembre è un mese che puo’ mettere alla prova le coppie che non sono molto solide: quelli che vogliono mantenere un rapporto stabile non devono alzare troppo il livello delle polemiche.

Oroscopo Acquario

E’ un cielo particolarmente nervoso quello che da qualche tempo accompagna il tuo segno. Attenzione ai soldi e anche nell’ambito del lavoro, non conviene decidere adesso. Per natura sei portato a difendere le persone più deboli, ma attenzione però che questa tua buona volontà non sia gestita in maniera malevola da qualcuno.

Per quanto riguarda l’amore, Venere è favorevole: e con Sagittario e Capricorno potrebbero esserci intese particolari.

Oroscopo Pesci

Oroscopo importante per i sentimenti perchè tra qualche ora Venere sarà ancora più attiva. Si parte con un pò di stress. Questo lunedì ti trova affaticato per via del lavoro. Chi deve portare avanti certi progetti, non mi stancherò mai di dirlo, ha davanti a se una fase di grande recupero.

Chi lavora grazie a consensi avrà moltissimo entro i primi mesi del 2020. La prima parte del prossimo anno vivrà di rendita rispetto a quello che farai adesso. Ecco perchè anche in amore bisogna mettere in chiaro tante cose.

