Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di giovedì 8 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 8 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Posso dire che i prossimi quattro giorni sono davvero di fuoco! Lo dico a ragion veduta, perché soprattutto sabato e domenica avremo una forte concentrazione di pianeti nel tuo segno! E quindi c’é da immaginare che tra giovedì e domenica tu riesca a completare un progetto, a fare una grande scelta.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Devi ritrovare un po’ di serenità! A perdere colpi sono stati soprattutto quelli che hanno dato spazio ad una incomprensione; non per colpa tua o magari solo per colpa della tua sincerità, di recente c’é stato un qui pro quo’ hai detto cose sbagliate, ti sei esposto troppo. Forse per aiutare una persona ti sei ritrovato nei guai!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Come ho spiegato di recente, sei molto vigoroso, pero’ ci sono anche giornate in cui tutto va in ritardo! In questo giovedì dobbiamo registrare questa dissonanza della Luna che soprattutto nei rapporti con gli altri o magari nell’utilizzo di mezzi meccanici, può provocare qualche problema.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Piano piano riprendi quota! Già dalla prossima settimana questi pianeti che ora sono in quadratura torneranno positivi; ovvero Venere e Sole presto daranno spazio a nuovi progetti. Ripeto, si tratta di pianeti veloci, e questo significa che non danno grandi problemi nella vita.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Bisogna puntare sul fine settimana, lo dico in particolare a tutti quelli che hanno vissuto una crisi d’amore, che hanno vissuto problematiche nelle amicizie, negli accordi, perché sabato e domenica saranno giornate molto importanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Queste sono 48 ore in cui puoi anche farti prendere la mano, arrabbiarti se qualcosa non va, soprattutto nel lavoro, perché tu sei un po’ come un orologio e vorresti che anche gli altri fossero determinati come te! Un margine di pazienza in più andrebbe ricercato anche in amore!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo momento sei preso tra le tante cose da fare e da una forte agitazione interiore che spesso non consente di completare tutto quello che si ha in mente. Consiglio di dormire un po’ di più: forse fai le ore piccole, forse la notte pensi troppo a tutto quello che devi fare il giorno dopo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Dopo tre giorni pesanti, finalmente torna uno stato di maggiore vigore che durerà anche venerdi, complice questa Luna favorevole che permette anche di essere un po’ meno critici nei confronti dell’ambiente. Quando ti senti molto nervoso, la prima cosa che fai di solito é isolarti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sappiamo che puoi innamorarti dall’oggi al domani: anche una persona conosciuta per caso puo’ accendere la scintilla della passione! E se il tuo cuore é solo, punta sul fine settimana. In generale, posso dire che questa scintilla non riguarda solo l’approccio alle persone ma anche la tua voglia di stare in mezzo alla gente per altri motivi, per motivi di lavoro, per realizzare un progetto importante.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Cerca di stare sereno e ricorda che se una storia non va, se qualcosa non funziona, sabato e domenica saranno giornate di test, come le chiamo io, in cui dovrai capire davvero chi hai attorno, Comunque, in queste 24 ore c’é più carica, più voglia di fare!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Hai una gran voglia di portare avanti progetti e iniziative ma anche una gran voglia d’amare! Quindi, se ci sono persone che ti interessano, questo mi sembra il periodo migliore per fare scelte a lunga scadenza. Posso dire che questa é una giornata ancora valida ma ti metto in guardia da scelte troppo veloci.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Se hai già ritrovato un buon accordo con te stesso, cerca di non rovinarlo. Se ci sono persone che vogliono intromettersi un po’ troppo nella tua vita forse é il caso che tu metta dei paletti. Quelli che hanno piu’ di cinquant’anni, di solito sanno come fare per evitare che le emozioni travolgano la propria vita.

