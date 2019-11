Paolo Fox, Oroscopo lunedì 11 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Ariete

E’ una giornata particolare, sei sempre più innamorato e più disponibile. Non devi scordare che Novembre sarà un mese importante per l’amore ma bisogna muoversi fin da adesso soprattutto se sei solo.

Questo è il periodo giusto per guardarsi attorno! Sarà una giornata interessante anche perchè riceverai telefonate a sorpresa. E la serata sarà particolarmente brillante!

Oroscopo Toro

Se faccio il paragone con le ultime tre settimane, in amore va sicuramente meglio! La fortuna è tua alleata ma devi aiutarla evitando di esasperare le polemiche con gli altri.

Anche se hai ragione i problemi possono nascere lo stesso, specie se hai a che fare con i segni Vergine e Gemelli. Devi solo curare di più la salute: la gola è un punto debole.

Oroscopo Gemelli

Questo è un periodo interessante per l’attività pratica e professionale; non tutti i ritardi sono negativi per la tua situazione lavorativa, che va seguita senza ansie.

In amore può nascere o rinascere qualche tensione in più; infatti la sfera sentimentale comporta qualche problema e conviene non inasprire le polemiche, soprattutto questa sera.

Oroscopo Cancro

Se stai lavorando a progetti già avviati nel recente passato, un cambiamento arriverà! Nuovi amori possibili, ma anche ritorni di fiamma; la sfera sentimentale è piena di emozioni, di novità, e questo cielo ti invita ad accoglierle a braccia aperte sin da adesso.

Non escludo il fatto che in questo periodo dell’anno tu possa decidere per un dentro o fuori definitivo in amore.

Oroscopo Leone

Se ti trovi in un ufficio pubblico oppure hai a che fare con qualche problema burocratico, purtroppo questa sarà una giornata un pò inconcludente. Inutili lungaggini in mattinata, perdi tempo per banalità.

Un consiglio: non ti arrabbiare, la serata sarà migliore ma più in generale ti conviene rimandare ogni impegno importante al 13, quando la Luna sarà finalmente positiva. In amore stai recuperando terreno e anche fascino.

Oroscopo Vergine

Il lavoro regala energie e soprattutto buone novità, ma in amore non sei ancora convinto, forse vuoi farla pagare a qualcuno. Risolvi le vecchie polemiche con i fratelli, con i parenti lontani, anche su eventuali questioni ereditarie o spartizioni.

Giove è incerto ma solo fino al 2 Dicembre, poi favorirà ogni tipo risoluzione legale. Inutile inasprire le polemiche! Questa Luna favorevole ti aiuta soprattutto se hai contatti con altre città.

Oroscopo Bilancia

Attenzione a non spendere più di quello che puoi. In questo periodo dell’anno potresti avere in mente un progetto molto ambizioso ma non devi esporti troppo.

Le grandi stelle di questa imminente nuova stagione sono generose anche per la sfera sentimentale se non dai troppo spago ai ricordi. Cura tutte le scadenze, una dimenticanza potrebbe costarti cara.

Oroscopo Scorpione

La Luna è opposta e questa nuova settimana parte in maniera piuttosto rallentata. Insomma, meglio rimandare al 13 tutte le cose a cui tieni. Ci sono tensioni in corso che dovresti cercare di mantenere sotto controllo.

Ricordo fin da adesso che il fine settimana puo’ essere molto positivo. Programma fin da ora un evento piacevole per sabato e domenica.

Oroscopo Sagittario

In amore sei disponibile. Sul lavoro ci sono belle novità in arrivo: tieniti pronto! Diciamo che questo oroscopo privilegia sicuramente le questioni di carattere pratico.

Questo cielo porta ottime novità, specie se sei un libero professionista in cerca di nuovi spazi professionali o se da tempo cerchi una stabilità nell’ambiente. Miglioramenti nella situazione finanziaria, investimenti che daranno ottimi frutti!

Oroscopo Capricorno

E’ una giornata in cui potrai contare sull’appoggio di una Luna splendidamente disposta rispetto al tuo segno. Ti aiuterà a risolvere questioni di ogni tipo. Passionalità ed erotismo alle stelle non solo nei rapporti che nascono ora ma anche nel matrimonio.

I legami compromessi dal tempo ora possono ritrovare una nuova serenità. Diciamo che questa giornata nasce e finisce all’insegna di una frenetica attività, ricca di nuovi spunti in vista del 2020.

Oroscopo Acquario

La nuova settimana non inizia in maniera vantaggiosa e già dal mattino ti sentirai un pò fuoriforma o forse ancora un pò malinconico. Rimanda a mercoledi ogni azione e cerca di non strafare nel corso di queste ore.

La fortuna arriva. In amore nuovi incontri e possibili colpi di fortuna. Puoi preparare la tua riscossa dopo un lungo periodo trascorso in modo abbastanza faticoso

Oroscopo Pesci

E’ una bella giornata, certamente piu’ congeniale alla tua natura appassionata. Questa sarà una buona settimana, nella quale potrai ricevere belle notizie. Anche l’amore torna positivo visto che Venere dal 26 sarà favorevole.

Se vuoi tentare un approccio puoi sicuramente contare su queste stelle, approfitta di questo cielo cosi benevolo per prenderti la tua felicità che mai come adesso ti si offre!

