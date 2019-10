Paolo Fox Oroscopo 2019: 10 ottobre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox Ottobre, Oroscopo oggi giovedì 10

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi, giovedì 10 ottobre 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poco dopo nel salotto televisivo de I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Non bisogna arrabbiarsi se ogni tanto qualche sfida non va a buon fine, perché ricordiamo che tu cerchi sempre una missione nella vita. E spesso più questa missione è difficile e più ti appassioni: cerchi di raggiungere un certo traguardo solo se la cosa è impegnativa!

Se nelle ultime due settimane non sono stati raggiunti tanti traguardi, non è colpa tua ma si prevedono risultati migliori per questo fine settimana in arrivo.

Oroscopo Toro

Gli incarichi che ti offrono in questo periodo non sono magari così entusiasmanti però possono permetterti di guadagnare qualcosa in più. Non saranno pochi quelli che, avendo un’attività in proprio, potranno accettare un incarico che magari non produce effetti clamorosi nella vita professionale, ma che permette di guadagnare un pò di più.

Chi sta cercando una nuova opportunità deve darsi da fare. Dopo un inizio part-time potrebbe arrivare una bella occasione in vista del prossimo anno. In amore, Ottobre mette in crisi le storie più complicate da gestire.

Oroscopo Gemelli

Giovedì e venerdì sono due giornate non troppo fluide, quindi è probabile che ci sia qualche problema a livello fisico. D’altronde avreste bisogno di giornate lunghe 48 ore per riuscire a fare tutto quello che desiderate.

In più bisogna ricordare che più ci avviciniamo alla fine dell’anno e più torneranno le occasioni per farsi valere. Quindi è arrivato il momento di recuperare tutto ciò che è stato perso nel passato.

Oroscopo Cancro

Giovedì e venerdì sono giornate di recupero per tutti quelli che vogliono ricucire uno strappo con il passato, vivere emozioni nuove. Ottobre può essere il mese degli innamorati e sopratutto di coloro che improvvisamente riscoprono un desiderio: emozioni forti, novità.

Ottobre è un mese redditizio per il lavoro dove chi ha un’attività in proprio, desidera ristrutturare, cambiare, operare scelte anche drastiche ma che si riveleranno molto importanti, anche in vista del futuro.

Oroscopo Leone

Questa seconda parte di settimana invita tutti a parlare di sentimenti che saranno anche ricambiati. Sabato e domenica però Venere non è del tutto amica quindi se hai una storia, tu desideri avere il massimo e se non riesci sei arrabbiato perchè non trovi la persona giusta.

Nei rapporti di lunga data o dove ci sono stati dei problemi, riaffiorano delle incomprensioni ma nel fine settimana si potrà discutere di tutto.

Oroscopo Vergine

Giovedì e venerdì sono due giornate nel complesso interessanti ma nel dettaglio stancanti quindi sono messi in discussione i tuoi grandi valori ma soprattutto la possibilità di avere un buon successo.

E’ un pò discutibile il modo in cui fai le cose e soprattutto bisogna dirlo nonostante tu sia una persona molto attenta ai dettagli, nelle prossime 48 ore potresti arrabbiarti e sentirti deconcentrato.

Oroscopo Bilancia

Il fatto di non avere piena libertà di azione è limitativo: l’unica cosa che non bisognerebbe fare in questo momento è riversare in amore tensioni che sono nate nel coso delle ultime settimane. Lo dico anche in vista del fine settimana perché tra sabato e domenica potrebbero riemergere dissapori o problemi che sembravano superati.

Ogni cosa deve essere fatta con attenzione! Sul lavoro discussioni con soci o collaboratori.

Oroscopo Scorpione

Si torna a ragionare! Per molti di voi, prima dell’estate c’è stato un problema di lavoro. Qualcuno ha chiuso una porta pensando di non aprirla più ora non dico che si torna sui propri passi però si potrebbero rivedere certe situazioni che sono state affrontate un pò troppo in maniera diretta.

Hai voglia di ricucire uno strappo il che significa anche emozioni in arrivo.

Oroscopo Sagittario

Il tuo è il segno della libertà, però bisogna dire che è anche un segno capace di vivere grandi amori. La prima cosa che bisogna fare con te è non privarti mai della tua libertà! Possiamo dirlo: più qualcuno si allontana e più tu ti avvicini, più ti stanno addosso e più tu scappi.

In questo fine settimana in arrivo, è molto importante recuperare un sentimento.

Oroscopo Capricorno

Settembre è stato un mese piuttosto freddo per i sentimenti mentre questo Ottobre è un mese che scalda gli animi, anche per quelli più ostili alle relazioni a lunga scadenza. Quindi, possiamo dir questo: è un oroscopo importante e tra l’altro già da martedì Venere ha iniziato un transito positivo.

Nelle relazioni con Toro, Scorpione e Vergine può esserci un grande futuro. Qualche complicazione di troppo, invece, con persone troppo orgogliose come Ariete e Leone!

Oroscopo Acquario

Il tuo è un segno che ama esporsi in maniera molto diretta e proprio per questo motivo è più vulnerabile. Chissà quanti di voi, dopo avere anche parlato dei propri problemi personali e di cose molto intime, si sono pentiti perché hanno pensato di essersi esposti troppo.

In amore questo è un periodo di riflessione profonda e in alcune coppie potrebbero nascere piccoli dubbi. Nella migliore delle ipotesi su come investire le proprie risorse nell’ambito del futuro, nella peggiore nascono competizioni difficili da sanare.

Oroscopo Pesci

In questo momento siete più innamorati, più disponibili a vivere delle grandi passioni. Certamente in questo periodo non vi tirate indietro.

Anzi, avere Luna, Venere e altri pianeti favorevoli non può che indicare una grande passione e la voglia di ricucire uno strappo. Sensazioni positive.

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!