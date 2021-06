Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di martedì 1 giugno 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 giugno 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

In questa giornata trovi una bella carica ma seguendo le stelle posso dire che sarà la seconda parte di questa settimana a garantire ancora più forza. E questo é molto bello in particolare per le persone che stanno cercando di risolvere un problema personale e fisico.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo momento hai bisogno di avere accanto persone fedeli che ti amano, che hanno un atteggiamento molto sincero nei tuoi confronti. Questo perché sei rimasto tradito da un gruppo di lavoro o addirittura da qualcuno in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Puoi stare male solo se nel recente passato hai commesso qualche leggerezza, perché ricordiamo che Giove ha avuto un transito un po’ conflittuale. Di solito questo rappresenta l’esigenza di mettere a posto alcune carte, alcune questioni di tipo legale, poi molto dipende dall’età.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

E’ un momento di entusiasmo anche se parziale, perché rimane sempre una certa sfiducia nei confronti del futuro, dei progetti. Capisco che tu sia stato amareggiato, che il biennio 2019 2020 sia stato pesante, quindi ancora prima che ci fosse la crisi mondiale che tutti abbiamo vissuto.

Oroscopo Paolo Fox Leone

L’unico dubbio potrebbe nascere se sfidi il destino! Infatti, spesso ti avvicini a persone molto diverse, magari anche un po’ conflittuali. Poiché ti piace vincere, poiché vuoi sempre imporre in qualche modo la tua forza sugli altri. E’ normale che cerchi persone alla tua altezza, ma attenzione a non vivere ogni giorno una disputa!

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Alcune questioni contrattuali, legali o comunque riguardanti il lavoro che sembravano ormai assodate, che sembravano ormai avviate, stanno vivendo piccoli intoppi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Puoi puntare in alto! Questo é un momento che, a seconda dell’età e delle circostanze, permette di innamorarsi, di fare di più, di vivere delle sfide. Mercurio e Venere in buon aspetto assieme al Sole rappresentano anche il desiderio di allontanarsi, di liberarsi di molti pesi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Con Marte attivo questo é un periodo interessante, inoltre non abbiamo più Venere contraria e questo é un altro elemento di forza. Se ultimamente hai avuto forti problemi con l’ambiente, nell’ultimo periodo, anche se piano piano, stai risalendo la china. Una conferma potrebbe essere già arrivata!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei molto confuso! Non dico che questo sia un oroscopo difficile o che porta problemi irrisolvibili ma é molto probabile che in questo periodo tu non abbia una visione chiara del tuo futuro oppure che ci siano stati dei cambiamenti personali, di casa o di ufficio, che stanno po’ sconvolgendo i tuoi piani.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Solitamente tu non fai le cose dall’oggi al domani, devi pensarci bene prima di agire, e voglio ricordare che Marte in opposizione porta sempre qualche dubbio. Il problema delle persone del tuo segno, se di problema si puo’ parlare, é che spesso tieni le cose dentro e questo puo’ infastidire, puo’ portare anche fastidi fisici. Ecco perché c’é questo disagio!

Oroscopo Paolo Fox Acquario

E’ un periodo in cui non accetti provocazioni, non accetti ordini, e quindi ti senti molto libero e pronto a fare scelte anche rivoluzionarie. E’ un discorso che sto facendo da tempo: ci sono giornate molto attive alternate ad altre estremamente apatiche!

Oroscopo Paolo Fox Pesci

E’ chiaro che bisogna capire che cosa é accaduto negli ultimi mesi: ho parlato spesso di una certa agitazione interiore! Alcuni pensano addirittura di avere sprecato momenti importanti della propria vita per una persona che non valeva oppure di essersi sacrificati troppo a fronte di nulla.

