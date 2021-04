Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di lunedì 26 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

E’ chiaro che in questi giorni la fatica é tanta, l’onere di portare avanti progetti é gravoso. Come ho spiegato spesso, la stanchezza accumulata negli ultimi due anni é parecchia, ma ora ci sono orizzonti sereni o quanto meno, piano piano molte situazioni difficili potranno essere risolte.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Questa settimana inizia in maniera un po’ confusa. Bisogna dire che martedì sarà una giornata interessante poi mercoledì avremo di nuovo un piccolo calo di tipo emotivo. In realtà quello che stai facendo é importante ma non c’é quella crescita che vorresti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Devi cogliere al volo un’occasione! Peraltro, in questo periodo dovresti sentirti particolarmente creativo, forte anche del vivere le emozioni. Ricordo che il prossimo mese Venere sarà favorevole, e questo puo’ indicare non solo una rinascita a livello sentimentale, soluzioni rispetto all’anno scorso, sempre se la coppia non é scoppiata!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Questa settimana in maniera un po’ confusa pero’ nel complesso mi sembra una settimana importante anche perché, come avevo spiegato, questa seconda parte di Aprile funziona meglio della prima. E allora potresti anche prenderti una bella soddisfazione, ritrovare improvvisamente un po’ di tranquillità, di serenità.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Sei molto arrabbiato, si salvi chi puo’! Quando questo segno non sopporta più certe situazioni, quando vivi in un equilibrio precario, é normale che ci siano tensioni piuttosto forti. Quindi, se possibile, quello che bisogna fare in questo momento é evitare contrasti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Puoi iniziare questa settimana pensando a qualcosa di positivo da attuare. Sono sette giorni di forza! Possiamo dire che entro metà Maggio devi mettere in cantiere tutte le idee che hai in mente.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Dopo un inizio di Aprile pesante ora ha le idee più chiare. Devi ritrovare quella voglia di creare che é sempre insita dentro di te. Di solito detesti i lavori da scrivania e quando sei costretto a farli, in qualche modo devi fare volare alta la fantasia!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sei molto provato esce da una settimana pesante, quindi ben venga questa nuova settimana perché mi pare che negli ultimi sette giorni tu abbia vissuto diversi contrasti, alcuni addirittura con te stesso. Bisogna dire che l’inizio della settimana risente dell’andamento di quella passata e quindi potrebbe sopraggiungere qualche momento di malinconia, di nervosismo, forse anche di agitazione perché ti aspettavi qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Non mi stancherò mai di ripetere che in questi giorni stai cercando nuovi lidi a cui approdare, situazioni di maggiore intensità, perché non si puo’ vivere sempre di ripensamenti e rivangando il passato! Questa grave chiusura che ha coinvolto tutti é stata particolarmente pesante per un segno come il tuo che ha bisogno di libertà, una libertà che bisogna cercare di ritrovare.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Hai molti pensieri ma anche molta voglia di agire! Questa é una settimana in cui devi fare fronte a mille questioni da risolvere, pero’ c’é una buona novità. In realtà tu vorresti qualche soldo in più per il lavoro che fai. Inoltre, se prima eri molto generoso e davi con grande gioia la tua capacità d’azione senza pretendere nulla in cambio, ora invece vuoi giustamente essere ripagato e apprezzato per quello che meriti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Sei veramente molto ribelle! La settimana passata non ha dato molte soddisfazioni e poi ci sono molti contrasti, molte indecisioni. Tu detesti gli obblighi ma adesso bisogna assolutamente affrontare un obbligo con grande responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Questo é un periodo in cui ogni parola che dici deve essere soppesata altrimenti si rischia qualche problema. Per fortuna posso già dire che fine Maggio e Giugno saranno veramente importanti; quindi più che un periodo no, questo é un periodo di revisione, di scelte non sempre facili da adottare.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!