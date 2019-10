Paolo Fox, oroscopo lunedì 14 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per la giornata di oggi?

Paolo Fox oggi: l’oroscopo di lunedì 14 ottobre 2019

Oroscopo Ariete

Queste giornate sono particolarmente pesanti: chi ha iniziato un progetto a Settembre non sembra del tutto soddisfatto dei risultati perchè tutto quello che è nato dopo l’estate a livello di lavoro funziona a metà. Tuttavia va detto che questo è un periodo importante per riscoprire l’amore; Venere non è più in opposizione.

E questo è decisamente un elemento di forza che spinge a credere che tu sia pronto anche a rinnovare un’intesa.

Oroscopo Toro

Ti trovi in una situazione astrologica un pò pesante per quanto riguarda la famiglia e le relazioni d’amore. La Luna si trova favorevole nel segno ma è stata bloccata da alcune opposizioni planetarie.

Premesso che questo è un periodo passeggero e che presto torneranno buone opportunità devo dire che no è il caso di fare troppo: cerca di evitare conflitti che possono diventare pesanti.

Oroscopo Gemelli

Si apre una settimana abbastanza interessante: già da oggi c’è un ottimo oroscopo. Sono favoriti i colloqui, le trattative e tutte le situazioni che possono portare un vantaggio in campo lavorativo.

Da Dicembre finalmente Giove non sarà più opposto e potrai risolvere un problema nato nell’autunno dell’anno scorso. Dovrai riorganizzare la tua attività.

Oroscopo Cancro

La settimana parte con un pò di agitazione, che però sarà diluita nel corso dei giorni. Possiamo dire che siamo in un periodo più interessante rispetto al passato. Avere Mercurio e Venere favorevoli significa che può tornare l’amore, che ci può essere un contatto, un ritorno di fiamma.

Sabato e domenica sono giornate proprio per stare con la famiglia o sviluppare un sentimento.

Oroscopo Leone

Parti un pò in tono dismesso, anche se non manca la voglia di fare visto che la Luna è favorevole. Ma non bisogna dimenticare che Mercurio e Venere sono dissonanti quindi c’è da rivedere alcune questioni di lavoro, di soldi.

Martedì e mercoledì sono delle giornate in crescita ma se devi fare un incontro che conta o devi parlare con delle persone di riferimento, aspetta giovedì o venerdì.

Oroscopo Vergine

Oggi inizia un periodo molto importante: preludio di un 2020 di grande forza. Abbiamo anche un bellissimo oroscopo che riguarda le relazioni con gli altri.

Con Cancro, Gemelli e Pesci puoi aprire una pagina intensa di collaborazioni fruttuose. Questo periodo di buona energia va sfruttato appieno. Non tirarti indietro se credi in un progetto.

Oroscopo Bilancia

Questa è una prima giornata della settimana un pò agitata, sotto tono per colpa della Luna opposta. Forse si potrebbe riprendere un discorso interrotto di recente in ambiente lavorativo.

Anche se oggi qualche cosa non va per il verso giusto, se ci sono dei conflitti personali, puoi andare avanti senza paura. Questa sera non fare le ore piccole perchè ti sento molto stanco.

Oroscopo Scorpione

Questa settimana si apre con qualche dubbio che riguarda soprattutto il fisico: la Luna opposta da domani può portare un pò di stanchezza. Voglio dare comunque una valutazione positiva a questo inizio di settimana perché avere Mercurio e Venere nel segno significa essere più coraggiosi, affrontare la vita in maniera più serena.

Anche alcuni progetti d’amore saranno portati avanti in maniera più spontanea. Dal punto di vista personale ed emotivo non bisogna attendere oltre, fissa un appuntamento d’amore tra sabato e domenica.

Oroscopo Sagittario

Sei all’inizio di un periodo importante: Novembre vedrà il transito di Venere nel tuo segno e questo è ottimo per parlare d’amore, per ricucire uno strappo con il parterre. Questa è una settimana che funziona.

Puoi ricevere già delle buone conferme e miglioramenti. L’unico momento di stop o comunque di volo, sarà tra giovedì e venerdì.

Oroscopo Capricorno

La tua energia non si discute: tra l’altro tra questo periodo e il prossimo anno sarà possibile lanciare una grande sfida. Tu non ami discutere: se ti trovi tra persone che sono in costante disaccordo con te preferisci andartene. Tutti quelli che hanno avuto un problema di lavoro o che magari non si sono trovati bene in un gruppo, hanno aperto un’impresa in proprio.

In questo momento preferisci non pensare troppo all’amore.

Oroscopo Acquario

Questo è un periodo particolare, confuso, ma estremamente importante in vista del futuro. Devo dire che Ottobre è un mese pesante perchè stai facendo le cose sulle forze, sei convinto di dover tagliare un traguardo, di dover cambiare vita già a partire dal prossimo anno.

Nei prossimi giorni c’è uno stato di agitazione che andrebbe tenuto sotto controllo, soprattutto in amore non fare passi falsi.

Oroscopo Pesci

Devi sfruttare al meglio questo periodo carico di opportunità. Dal punto di vista lavorativo potranno verificarsi dei cambiamenti. Probabile che tu non abbia avuto grandi risultati, colpa di Giove che da Dicembre tornerà favorevole.

Fino a Novembre bisogna tenere tutto sotto controllo e accontentarsi. Spero che le coppie che si sono allontanate ritrovino un’intesa importante.

