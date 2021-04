Paolo Fox, l’Oroscopo del giorno di domenica 11 aprile 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 11 aprile 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sei protagonista assoluto di questo fine settimana! La Luna ancora nel segno assieme a Sole e Mercurio molto interessanti. C’e una grande spinta, una voglia di rinascere. Certo bisogna ripartire quasi da zero, ecco perché in questi giorni, dove avrai comunque soluzioni e conferme

Oroscopo Paolo Fox Toro

Anche se ci sono state tensioni nel corso delle ultime due settimane, devi guardare al futuro in maniera positiva. Per di più, dal 14 fino alla fine del mese di Aprile, ci sarà una condizione astrologica molto interessante.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Non devi precipitare gli eventi, non devi pensare che nulla sia impossibile, perché avere questi pianeti molto interessanti conduce verso un piccolo o grande successo. Per molti di voi é stato necessario riprendere le redini del proprio destino in mano.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Da sabato sera sei un po’ giù di corda, e questo malumore deve essere tenuto sotto controllo, deve essere gestito con molta attenzione, altrimenti rischia di diventare crisi! Poi sappiamo che sei una persona particolare, quando non riesci ad esplorare alcune situazioni interiori, rimani confuso! E anche nei confronti degli altri non ti esprimi al meglio o rischi di essere frainteso.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Puoi contare su diversi pianeti attivi. Questo puo’ regalare una soddisfazione a quelli che si sono separati, perché farsi vedere accanto a qualcuno di nuovo, puo’ essere emozionante, e soprattutto riesce a dare una stoccata a chi magari si e’ allontanato da te! Puoi dimostrare che non hai bisogno di nessuno, ma la cosa più importante é rivalutare il settore amicizie e amori.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Quando ci sono troppi pensieri per la mente, quando c’é grande fatica a livello psicologico, é inevitabile sentirsi un po’ nervosi. Cosi, se tra venerdì e sabato hai vissuto delle complicazioni o magari ti sei sentito un po’ perso, adesso devi ritornare ad essere sereno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Non posso dire che questa domenica brilli, pero’ se la confrontiamo con tutto l’andamento dell’anno, e’ una giornata del tutto passeggera! Quando devi fare una scelta ti capita di vivere momenti di difficoltà. Forse devi rinnovare un’impresa, devi fare cose nuove o magari semplicemente studiare nuove strategie per far funzionare quello che già funzionava l’anno scorso e purtroppo, per vari motivi, si é interrotto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Sei alla ricerca di una nuova identità che potrebbe essere anche di carattere professionale, perché no! Tuttavia, in questi giorni molti sentono di avere le mani legate: i lavoratori dipendenti non é bene che buttino all’aria tutto, chi ha avuto una crisi con Giove e Saturno ancora dissonanti puo’ pensare di non riuscire a risolverla entro poco.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei molto pensieroso! In questa settimana sei stato un po’ giù di corda, specie tra martedi e mercoledi. In realtà questo periodo più che essere difficile é di riflessione. Quindi, non ci sono grandi novità; addirittura stai facendo cose e ogni settimana ti chiedi se quella dopo sarà uguale a quella prima!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In questa domenica puoi ritrovare una grande grinta! Noi sappiamo che questo segno é pronto anche a fare scelte drastiche! Solitamente non dai molto valore al denaro e questo potrebbe essere un problema. Infatti spesso ti ritrovi in bolletta perché metti da parte qualcosa e poi spendi tutto all’improvviso.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

E’ un momento in cui le soddisfazioni non mancano ma bisogna cercare di riuscire a cambiare vita, orario, stile di vita! So che non é facile, soprattutto per quelli che hanno un’attività dipendente, pero’ é necessario dare spazio a qualche progetto.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Senti che é arrivato il momento di chiarire qualcosa che non va in amore. Tutta la seconda parte di Aprile sarà molto importante. Non é detto che ci siano crisi irrisolvibili! Per esempio, come ho già spiegato in altre occasioni, se ti sentito lontano dal partner, abbandonato, dal 15 riuscirai a capire perché é successo tutto questo!

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!