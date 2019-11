Paolo Fox, Oroscopo domenica 10 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Paolo Fox, Oroscopo di domenica 10 novembre 2019

Domenica 10 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Ariete

Questa domenica nasce un pò al rallentatore. Quindi, la prima cosa che dovresti fare è isolarti da persone e situazioni che possono comportare qualche problema. L’inizio della settimana è stata interessata, anche se con diversi momenti faticosi. D’altronde, devi liberarti di parecchi pesi o di ricordi difficili.

Ad esempio una storia d’amore che non funziona o un problema di lavoro ancora non superato. Ci sono situazioni temporanee, ma per ora è meglio di niente! Novità in arrivo.

Oroscopo Toro

C’è ancora qualche guaio da riparare! Penso al lato economico e anche al fatto che forse hai dato via qualcosa di tuo. C’è uno stato di grande liberazione e disagio al tempo stesso! Sul lavoro, devi adattarti ad un nuovo ruolo o magari certe tue scelte non sono state capite dal tuo gruppo di lavoro come anche dalla famiglia.

E’ una domenica utile per rilassarsi, per guardare al futuro in maniera più sorridente. In amore, ne bene né male! Chi attende una riposta, sta ancora aspettando!

Oroscopo Gemelli

Bisogna fare i conti con quello che è rimasto nella tua vita. C’è da dire che anche se ultimamente hai avuto più offerte, non sei ancora in grado di stabilire quale sia quella buona e quella cattiva! E’ un periodo di scelte! Nonostante sia un periodo di forte agitazione, tu non puoi fare a meno dell’amore.

Attenzione, però, a tradimenti, a relazioni che non funzionano. Non dare tutto per scontato, non affidarti alla prima persona che incontri senza aver analizzato bene i tuoi e gli altrui sentimenti.

Oroscopo Cancro

Questa è una domenica faticosa, nervosa; qualcuno potrebbe liberarsi di un peso, dire come la pensa. La stanchezza si fa sentire! E mischiata a questo nervosismo di fondo, potrebbe portare tensione nei rapporto interpersonali.

Massima prudenza con Ariete e Bilancia, segni che, come dicevo sabato, possono crearti disagio. In questa domenica è importante evitare contrasti. Stato fisico in ribasso.

Oroscopo Leone

Sei molto difficile di gusti ed è anche molto difficile vederti sereno perchè vuoi sempre ottenere il massimo. In questo momento, però, devo raccomandarti di non fare cose azzardate, specie dal punto di vista economico. Non saranno pochi quelli che dovranno risolvere un contenzioso aperto mesi fa. Dimentica le persone che ti hanno fatto del male: è inutile vendicarsi o forzare situazioni che non ci sono!

Sarà il destino a lavorare per te! Non mi meraviglierei se qualcuno avesse notizia di un ex che, senza la tua presenza, non è più così tranquillo. Ma non è certo il caso di godere dei problemi degli altri. Tu devi pensare a ritrovare il centro di te stesso.

Oroscopo Vergine

Questa è una domenica un pochino più tranquilla per te che stai attraversando una fase di revisione importante. Qui possiamo pensare a quelli che hanno un contratto in scadenza e magari nei prossimi mesi dovranno chiedersi se continuare o no un certo lavoro, quelli che invece hanno dei piccoli problemi anche di tipo lavorativo o casalingo. Per esempio a livello di famiglia ci vuole prudenza.

In caso ci siano questioni economiche con parenti, ci vorrà un pò di serenità in più. Così come nel rapporto genitori figli. E’ un momento in cui devi risparmierà qualcosa, anche in termini di energia.

Oroscopo Bilancia

Il grande stress maturato negli ultimi tempi è causato dalla necessità di essere sempre all’altezza, perché ogni giorno sembra quasi che tu sia giudicato. E questa sensazione può provocare una flessione dell’umore in questa domenica. Ci sono delle piccole tensioni che devono essere amministrate con saggezza.

In amore serve un pò di attenzione in più con Cancro e Capricorno. Direi di stare attenti alla forma fisica perchè è una giornata un pò sottotono.

Oroscopo Scorpione

Domenica interessante! Va detto che il feeling maggiore si riscontra nei rapporti tra Capricorno e Pesci. Va ricordato, tra l’altro, che questi sono segni che incontri spesso nella tua vita, anche e non solo in amore ma anche sul lavoro. Devi cercare di liberare la tua mente, perché ultimamente è stata troppo offuscata da persone e situazioni che hanno bloccato la tua vita.

E’ un momento interessante per fare qualche piccolo affare o per chi ha un’attività che funziona, anche allargare il giro dei clienti. Puoi far valere le tue opinioni. Periodo fertile.

Oroscopo Sagittario

E’ vero che puoi cogliere meglio degli altri la fortuna! Spesso la fortuna aiuta gli audaci, e tu sei un audace vero! Non giochi mai in difesa, non hai paura delle situazioni!

Se c’è stata qualche tensione, qualche timore, presto sarà fugato perchè il coraggio torna, ma anche la voglia di ritornare ad essere vincente e presente nella tua vita e nella vita delle persone che contano. Novità anche negli incontri. Inizia un periodo di grande rivalsa!

Oroscopo Capricorno

E’ inutile dire ad una persona di allontanarsi dalla tua vita solo per scuoterla, se poi stai male se non la vedi! Questa è una riflessione che invito a fare soprattutto se da qualche tempo vivi una relazione part-time o con una persona che risulta un pò complessa da gestire. E’ probabile che tu ritenga di essere stato ingannato, che ci siano state delle bugie. Ma molto si può risolvere nelle prossime settimane.

La salute va presa in considerazione perchè è un periodo di stress. Evidentemente, soprattutto per quello che è successo agli inizi della settimana, hai bisogno di riguardarti un pochino.

Oroscopo Acquario

Quelli che hanno qualche contenzioso aperto di tipo legale o finanziario, arrivano delle soluzioni. Se una compravendita è stata bloccate da tempo, tra Novembre e Dicembre si può risolvere qualcosa. E addirittura, qualcuno in questi giorni cercherà di ritrovare un pò di denaro perso nel passato. Sembra che tu debba ridimensionare le spese.

Se andassi a controllare meglio il conto corrente, noteresti che a Settembre o Ottobre sono stati mesi piuttosto pesanti. Da questo Novembre bisogna ritrovare anche un pò di interesse nei confronti dell’amore.

Oroscopo Pesci

Tra venerdì e sabato qualcuno ha vissuto una piccola crisi, sono stati poco bene o hanno vissuto delle complicazioni. Ma ora si può recuperare: probabilmente potresti anche perdonare o comunque giustificare una persona che non è stata leale con te. E’ tempo di dentro o fuori definitivo: tutto quello che non funziona sarà chiuso e potresti anche rimpiangere di aver fatto delle scelte azzardate. Desiderio di famiglia per chi sta troppo fuori casa, per chi pensa troppo al lavoro e un pò meno ai figli.

In cuor tuo sei in una fase di crescita di un certo stile romantico che vorresti applicare alla tua vita, e un pò in decrescita il desiderio di arrivare a tutti i costi ad una posizione. Insomma, l’amore vince rispetto all’ambizione.

