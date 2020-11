Paolo Fox, Oroscopo 22 novembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Oroscopo del giorno di Paolo Fox di domenica 22 novembre 2020

Domenica 22 Novembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La cosa che mi piace del tuo segno é che non si abbatte mai, almeno a livello esteriore vuole sempre mantenere una grande grinta, poi solo tu sai i momenti oscuri che hai vissuto e forse solo poche persone a te sono care. Siamo in attesa di 2021 che inizia a farti recuperare.

Oroscopo Toro

Potresti diventare un pochino sospettoso, e allora bisogna capire da dove si parte: quelli che non hanno un amore devono stare attenti perché evidentemente ci sono persone che non sembrano interessate. Non puntate l’impossibile!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Per te al momento é molto importante ritrovare la curiosità: lo dico spesso perché il tuo é un segno governato da Mercurio che in astrologia rappresenta anche le comunicazioni, i messaggi. E in questa giornata qualche bel messaggio potrebbe arrivare, mentre domenica sarà una giornata più cauta, più calma.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi aspettarti una vera e propria rinascita! Forse é un pò prematuro parlarne adesso perché la vera e propria situazione di cambiamento, lento ma progressivo, ci sarà da metà Dicembre, però é giusto vedere che di strada ne hai percorsa tanta. E ora non hai più bisogno di mostrare un lato di te che compiace le persone che ti stanno attorno.

Oroscopo Leone

Sei molto turbato. E’ vero che questo é un segno molto competitivo, é vero che questo é un segno che non si accontenta, però difficilmente manipola le regole del gioco, e quando lo fa si pente! Insomma, tu vuoi vincere ma vuoi anche mantenere un certo rigore, il problema é che quando ti trovi di fronte a delle persone scorrette, a delle situazioni che non capisci, puoi stare male.

Oroscopo Vergine

Devi sfruttare questo periodo: é chiaro che dipende molto dall’età e dalle circostanze, però chi vuole intraprendere un nuovo percorso di studi oppure ha già fatto un passo da pochi mesi, ora é certamente più soddisfatto.

Oroscopo Bilancia

Senti che é arrivato il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: questo é un segno molto diplomatico, viene definito il segno delle persone gentili! Ora potrebbe anche succedere di trovare una persona del tuo segno dall’atteggiamento rude, però ricordiamo che quello che conta é il rispetto degli altri!

Oroscopo Scorpione

Sei irritato, stanco, forse anche amareggiato o semplicemente agitato per questioni di casa, di famiglia, c’é un certo stress che si matura anche per alcuni cambiamenti. E’ probabile che in questi giorni tu abbia fatto troppo e che ti senta un pò giù di corda.

Oroscopo Sagittario

Sappiamo quanto sia importante per te sviluppare emozioni: di solito vivi delle bellissime storie d’amore quando stai assieme a persone che non sono monotone, che hanno sempre un’idea nuova in mente.

Oroscopo Capricorno

Sei assoluto protagonista! Certo, nelle ultime tre settimane abbiamo visto che ci sono stati problemi fisici, qualcuno é stato male, ma adesso abbiamo una situazione migliore. Queste 48 ore del weekend sono veramente molto intense: oggi per esempio abbiamo un cielo importante!

Oroscopo Acquario

Sei ribelle, originale, estremamente forte! E adesso puoi contare su grandi stelle. Certo, da Dicembre in poi sarà molto difficile avere a che fare con te perché inizierai ad avere delle idee talmente fuori dal comune che giusto una persona altrettanto fuori dal comune potra seguirti!

Oroscopo Pesci

Ho spiegato che gli ultimi mesi hanno messo in discussione alcuni rapporti sentimentali, soprattutto quelli che hanno pensato di essersi sacrificati per nulla, quelli che hanno sacrificato tempo, lavoro, spazi di una relazione per la famiglia, hanno vissuto una sorta di ripensamento.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!