Paolo Fox, Oroscopo 12 ottobre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Paolo Fox: Oroscopo di lunedì 12 ottobre 2020

Lunedì 12 Ottobre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Quelli che da tempo soffrono di costrizioni, che vivono rapporti lavorativi pesanti, che non vedono la luce perché sono presi da troppe questioni legali e finanziarie, anche se non tutto é risolto ora stanno meglio, quanto meno c’é più ottimismo. E queste 24 ore andrebbero spese proprio per ritrovare un pò di serenità.

Oroscopo Toro

Sono giornate in cui é meglio parlare solo se strettamente necessario. Quando senti di dover dire qualcosa parli e magari ti esponi troppo! Ultimamente c’é stato un calo, un momento di tensione, e questa giornata può ancora procurare qualche disagio nelle relazioni nate da poco: ci vuole pazienza!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questa giornata torna una buona vitalità, ma in amore devi fare attenzione; anche le coppie di lunga data devono rivedere alcune situazioni di carattere economico o le responsabilità in merito alla gestione dei figli. Insomma, si può discutere.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sembrano superati anche quei piccoli fastidi che recentemente sono stati oggetto di problemi. L’amore può tornare! E’ facile per i segni d’acqua somatizzare i propri problemi e tu appartieni a questa categoria. E’ facile sentire forte tensione, assorbire questa tensione e poi stare male. Cerca di rilassarti facendo cose che ti piacciono.

Oroscopo Leone

La cosa bella del tuo segno é che dopo un periodo difficile sai sempre come riemergere! Sei molto attivo. E’ vero che hai passato settimane difficili ma ora l’energia non manca. Grazie ad una comunicazione interessante che riguarda l’attività o semplicemente ad una maggiore serenità interiore, avendo al tuo fianco la persona giusta, puoi fare progetti per il futuro.

Oroscopo Vergine

Nulla osta alle opportunità! Sei carico di energia e sarebbe davvero un peccato sprecarla per colpa di eccessivi pudori, eccessivi timori. Quindi, qualsiasi cosa tu abbia voglia di fare, devi muoverti. E’ un momento interessante anche nei rapporti con gli altri.

Oroscopo Bilancia

Se 24 ore fa c’é stata una discussione, in questa domenica si può riparare e guardare finalmente avanti! Capisco che di recente ci siano state grandi difficoltà, ostacoli, per qualcuno addirittura riguardo ad un accordo, ad un contratto. Insomma, non é stato un anno facile: e questo dimostra che non ho mai detto che il 2020 sarebbe stato un anno valido per tutti!

Oroscopo Scorpione

Non é facile ritrovare la serenità perduta agli inizi del mese. Qualcuno ha registrato un problema che in queste ore potrebbe ritornare. Non diventare troppo cervellotico: le ansie si superano mostrando una grande vitalità. Fai attenzione perché qualche progetto potrebbe saltare.

Oroscopo Sagittario

Chi ha una forte percezione della realtà e vuole mettere in gioco le proprie capacità, non deve tirarsi indietro. Questo é un momento molto interessante per il lavoro: certi progetti partono in sordina ma si potranno sviluppare nei prossimi mesi.

Oroscopo Capricorno

Sia in amore che nell’ambito delle relazioni sociali e del lavoro, c’é necessita’ di avere conferme. Sei una persona piuttosto riservata, ma se stai cercando l’amore non esserlo troppo, perche’ questa Venere va sfruttata al meglio! E’ chiaro che chi é solo deve cercare, ma con un briciolo di buona volontà si può ottenere molto.

Oroscopo Acquario

Nel corso delle ultime settimane molti di voi si sono trovati in una condizione di grande stress emotivo e soprattutto di grande agitazione per via del lavoro. Ecco perché raccomando di non vanificare gli sforzi degli ultimi mesi con affermazioni troppo forti. In certe giornate vorresti chiudere con il mondo intero, in altre pensi di aver esagerato! più ci avviciniamo alla fine dell’anno e più anche quelli trasgressivi, intraprendenti e inafferrabili, torneranno gestibili.

Oroscopo Pesci

Con questa Venere in opposizione non è sempre facile capire quello che sta accadendo nella vita e soprattutto decifrare i propri sentimenti. Questo lunedì nasce con qualche problema perché, come spiegavo all’inizio della settimana, non ti accontenti più di semplici parole, desideri prove di affetto. Adesso vuoi verificare quali sono le persone che ti vogliono bene, che sono pronte ad aiutarti se stai male.

Allora soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!