Paolo Fox, oroscopo mercoledì 23 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Paolo Fox oggi, mercoledì 23 ottobre 2019

Mercoledì 23 Ottobre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri.

Oroscopo Ariete

Avere una giornata significativa come questa può essere utile per riscattarsi da intolleranze e situazioni difficili vissute nel passato. Qualsiasi cosa tu abbia in mente da dire, conviene parlare entro venerdì, perché sabato e domenica c’è qualche conflitto in più.

Gli amori che agli inizi di Ottobre sono stati messi sotto torchio, ancora non hanno risolto alcune difficoltà. Nel rapporto tra genitori e figli c’è qualche preoccupazione reciproca.

Oroscopo Toro

Questa di mercoledì è una giornata stancante, rallentata e anche se tu hai grandi progetti in mente che si materializzeranno tra la fine dell’anno e il 2020, forse è meglio non insistere troppo.

Se proprio devi parlare con delle persone che rappresentano un ostacolo, o che magari ultimamente si sono mosse a tuo sfavore, pensa di incontrarle giovedì o venerdì che sono giornate di recupero.

Oroscopo Gemelli

Questa è una giornata interessante per quelli che vogliono parlare chiaro: è evidente che in questo momento non si accettano mezze misure, in un discorso di lavoro o in un discorso di amore.

Da questa sera fino a venerdì consiglio di essere un pò cauti per quanto riguarda la forma fisica perchè ci sono perplessità o potresti avere qualche piccolo problema.

Oroscopo Cancro

La parte centrale di questa settimana è la più interessante: molti devono parlare di progetti futuri, bisogna anche sistemare alcuni conti. Non tutte le società sono andate a buon fine con Saturno in opposizione negli ultimi mesi.

Il fine settimana è un pò sottotono. Attenzione nei legami con Ariete, Capricorno: da qualche tempo tra sabato e domenica c’è sempre da discutere e c’è qualche pesantezza in più per chi lavora in proprio.

Oroscopo Leone

Il fatto di avere la Luna nel segno non può che portare un pò di energia in più. Questa energia andrebbe dosata perché sono talmente tante le pressioni e soprattutto le indecisioni, che non è improbabile che adesso tu debba alzare la voce per chiarire alcune cose che non vanno.

In amore ci vuole molta attenzione: lo dico in particolare a chi sta vivendo da tempo un rapporto complicato.

Oroscopo Vergine

La Luna sta per entrare nel tuo segno! Già questo mercoledì favorisce gli incontri, le relazioni, le opportunità. Sono tre giornate interessanti per tutti quelli che vogliono fare una scelta ultime per il futuro, perchè sappiamo che avremo delle grandi opportunità in vista.

Questo è un cielo che porta solo qualche piccolo conflitto con la burocrazia: quelli che hanno dei problemi devono cercare di risolverli consultando un commercialista, un avvocato, un esperto che ne sappia di più.

Oroscopo Bilancia

Per colpa di Saturno dissonante, certi rapporti sono sempre un pò complicati, come ad esempio quelli di lavoro o con persone che in qualche modo non ti capiscono. Anche se tu cerchi di fare buon viso a cattivo gioco ogni tanto senti che qualcosa non va; potresti avere anche iniziato da poco un lavoro che sembrava tanto improntate e che poi invece non riesce come vorresti.

Soprattutto a livello economico ci vuole prudenza: può arrivare un incarico a progetto, a commissione, perchè entro due settimane si sblocca un evento e possono arrivare soldi.

Oroscopo Scorpione

La cosa più rivelante di questo mercoledì è certamente l’ingresso del Sole nel tuo segno che non solo porta una granita in più ma accoppiato alla presenza di Mercurio e Venere nel segno non può che aumentare la quantità di sentimenti che potrai vivere. Chi ha una storia e vuole confermarla potrà viverla con maggiore vigore.

Questa seconda parte della settimana parla di emozioni che devono essere ripagate: molti hanno discusso o addirittura hanno vissuto una crisi durante l’estate. Adesso serve serenità.

Oroscopo Sagittario

Quelli che fanno una vita chiusa, che stanno troppo tempo in ufficio, fanno qualcosa di contrario alla propria natura; di conseguenza è facile sentirsi un pò tristi e maturare una strana pigriza che non è tipica del tuo carattere.

Ultimamente pensi di avere perso stimoli, di non avere più voglia di innamorati, di fare cose nuove. Dovresti liberarti di tanti pesi e a Novembre, con la Venere nel segno, potrai farlo.

Oroscopo Capricorno

Attenzione ai quattrini! Forse avrai qualche spesa in più per un guasto, per un piccolo problema. I sentimenti hanno bisogno di un pò di protezione: nei rapporti con gli altri ci sono delle novità. Attento a non stare accanto a persone troppo ambiziose che cercano in qualche modo di comandare la tua vita.

E’ un periodo in cui hai bisogno di rapporti sinceri e non certo di legami soffocanti. Le situazioni di totale sopraffazione psicologica non sono più tollerate.

Oroscopo Acquario

Siamo nella fase di recupero: il 2020 sarà importante per tutti! Certo, le giornate sottotono non mancano. E devo dire che questa di mercoledì è una giornata che mi piace a metà: alla fine trovi sempre il lato positivo delle cose ma questo sforzo ti costa molti sacrifici.

Oggi è facile che ci sia un pò di tensione ma da giovedì si viaggia meglio!

Oroscopo Pesci

E’ difficile per una persona come te dimenticare un rapporto, soprattutto quando è durato tanto: adesso però bisogna voltare pagina. Diverso il discorso per chi è innamorato e non ha assolutamente intenzione di lasciare la persona che ama. Si può costruire qualcosa di improntate a Dicembre.

Questo è un momento di forza e addirittura fertile per le coppie che vogliono progettare qualcosa di importante entro la prima settimana di Novembre.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!