Paolo Fox, Oroscopo 2 maggio 2020.

Paolo Fox e l’Oroscopo del giorno sabato 2 maggio 2020

Sabato 2 maggio 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Secondo le anticipazioni oggi dovrai sforzarti di gestire la tua insofferenza. L’influsso negativo di Giove potrebbe renderti più nervoso del solito e il rischio è quello di fare scintille nella coppia, soprattutto se la relazione ha già vissuto dei contrasti nei giorni scorsi. Il lavoro procede piuttosto a rilento e dovrai avere pazienza se vorrai vedere realizzare le tue idee.

Oroscopo Toro

Domani avrai bisogno di tutta l’energia che il Sole in buon aspetto ti darà, perché dovrai fare i conti con l’opposizione di Marte. Potresti dover affrontare alcune difficoltà con il partner. Il lavoro riparte gradualmente, ma fai attenzione alle troppe spese!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Venere nel tuo segno continua a incoraggiare i nuovi incontri. Se sei impegnato sentimentalmente potresti considerare un progetto importante con il partner. Il lavoro va bene, ma non devi esagerare altrimenti andrai incontro a troppo stress. Il consiglio per domani è di non polemizzare su ogni cosa.

Oroscopo Cancro

Questo sabato recupererai bene l’energia persa negli ultimi tempi. Qualche Cancro potrebbe decidere di finire una relazione che zoppicava da un po’. Oggi è una giornata neutra nel lavoro, senza grandi novità. Cerca di avere pazienza se tutto non fila liscio come vorresti tu.

Oroscopo Leone

Per te maggio inizia in sordina. Ti anticipo per la giornata di oggi alcune tensioni in famiglia. Sforzati, se possibile, di non rimuginare troppo sul passato, soprattutto se riporta in auge vecchie ferite. Anche sul lavoro dovrai essere cauto, perché potresti incontrare dei problemi

Oroscopo Vergine

In questi giorni il lavoro ti riempie di soddisfazioni. Qualche Vergine è riuscita a fare perfino un salto di qualità! L’amore, invece, ti renderà la giornata di oggi più faticosa. Forse chi hai vicino non capisce del tutto le tue motivazioni. Il suggerimento è quello di avere pazienza.

Oroscopo Bilancia

Finalmente risali la china! Il tuo oroscopo relativo alla giornata di oggi è promettente. L’amore e il lavoro riconquistano il terreno perso negli ultimi tempi. Venere sostiene i progetti di coppia e ora avrai voglia di guardare al futuro con più fiducia.

Oroscopo Scorpione

Oggi dovrai far leva su tutta la pazienza che possiedi, perché potresti fare i conti con alcuni imprevisti spiacevoli che rallentano il lavoro. Prova a reagire con calma, per evitare di aumentare lo stress già accumulato nell’ultimo periodo. Ti incoraggio a riposare di più.

Oroscopo Sagittario

La giornata di oggi sarà caratterizzata da alcune insicurezze sia in amore che sul lavoro. In questo momento ti chiedi se vale la pena continuare una relazione che tentenna ancora. Il lavoro va un po’ meglio, ma sembra non decollare sul serio: il consiglio è di fare chiarezza dentro te stesso, per capire cosa vuoi davvero.

Oroscopo Capricorno

Possibili novità in arrivo sul lavoro! Oggi la giornata sarà piuttosto neutra, senza grossi scossoni. La coppia procede tra alti e bassi; qualcuno potrebbe comunque desiderare fare progetti importanti per il futuro.

Oroscopo Acquario

Oggi dovrai muoverti con la massima prudenza, perché la Luna in aspetto contrario potrebbe farti discutere con tutti. Sforzati di non reagire in modo eccessivo con chi non la pensa nello stesso modo! Il lavoro, invece, ti regala qualche soddisfazione in più: si riparte, anche se piano piano.

Oroscopo Pesci

Ti invito ad agire con molta diplomazia oggi, perché alcune situazioni potrebbero renderti molto nervoso. Sul lavoro non ottieni i meriti che vorresti, nonostante il tuo impegno e questo ti rende insofferente. In amore continui ad avere dubbi…

