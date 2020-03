Paolo Fox, Oroscopo 22 marzo 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo di oggi di Paolo Fox: domenica 22 marzo 2020

Domenica 22 marzo 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Questo weekend vi porterà un po’ di tranquillità in più rispetto ai primi giorni della settimana. Tra lunedì e mercoledì siete stati messi a dura prova, ma adesso potete recuperare energia.

Oroscopo Toro

Sfruttate queste giornate per programmare un progetto: in amore, nel lavoro o nelle questioni pratiche. Anche se c’è un ritardo oppure vi sentite giù di corda, provate a organizzare qualcosa di concreto: le stelle vi sostengono.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Saturno cambia segno e vi regalerà un cambiamento in meglio. Tra fine marzo e inizio aprile molti Gemelli si ritroveranno di fronte a scelte decisive.

Oroscopo Cancro

È un periodo decisamente stressante per molti Cancro, che escono da un inverno già molto difficile. Il lavoro vi crea tensione, ma è il momento di restare calmi. Sfruttate questo momento per valutare le vostre potenzialità in vista del futuro.

Oroscopo Leone

Vi suggerisco di curare, in questi giorni, le relazioni sociali, anche se virtualmente. State attraversando un periodo conflittuale in amore e dovreste cercare di tenere a freno la vostra tensione. Evitate le decisioni di pancia!

Oroscopo Vergine

Per voi Vergine è molto importante avere un ruolo sociale e professionale. Perciò sforzatevi di progettare con fiducia in vista del futuro, anche se la situazione attuale è molto dura. Non scoraggiatevi!

Oroscopo Bilancia

Per la Bilancia questa è stata una settimana all’insegna delle perplessità. Molti di voi si portano dietro dei problemi da gennaio. Non vi sentite riconosciuti come vorreste nelle relazioni con gli altri e nemmeno al lavoro. Cercate di tenere duro.

Oroscopo Scorpione

Siete ad un bivio. A partire da fine marzo dovrete mettere un punto a certe situazioni. Molti di voi non sanno che direzione prendere, ma dovrete recuperare lucidità e lungimiranza per guardare oltre questo momento di confusione. Occhio ai contrasti in coppia.

Oroscopo Sagittario

Forse siete delusi per un’opportunità mancata, ma non abbattetevi! In aprile, infatti, avrete Saturno dalla vostra parte e nulla vi vieta di cominciare a pensare a un nuovo progetto in vista del futuro.

Oroscopo Capricorno

Il periodo vi obbliga a un isolamento forzato, ma dovrete cercare di non viverlo in maniera troppo stressante. Impegnatevi in nuovi progetti, perché anche se adesso siamo tutti fermi, è indispensabile guardare al futuro con più ottimismo.

Oroscopo Acquario

Siete agli sgoccioli di un periodo molto agitato. E’ in arrivo per voi un cambiamento radicale che sta per arrivare. Tutto ciò che di negativo avete sopportato finora, potreste non doverlo sopportare più!

Oroscopo Pesci

A chi manca ora un po’ di tenerezza in coppia, potrebbe venir voglia di chiudere una relazione definitivamente. Non isolatevi però, specie in questi giorni, perché potrebbero arrivare nuove opportunità da prendere in considerazione.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!