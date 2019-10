Paolo Fox, oroscopo sabato 19 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per la giornata di oggi?

Paolo Fox e Oroscopo di oggi, sabato 19 ottobre 2019

Sabato 19 Ottobre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Ariete

Sabato e domenica è meglio mantenere tutto sotto controllo, anche le tensioni. Quando vi infiammate, passate cinque minuti di grande agitazione, poi dopo un pò torna il sereno. Se ci sono state tensioni, provocazioni e nervosismo, meglio stare attenti ed evitare di continuare a creare problemi anche involontariamente.

Non è, infatti, il caso di agitare un pò troppo le acque. Questa è stata una settimana sotto pressione ma bisogna andare avanti.

Oroscopo Toro

Sabato e domenica sono due giornate utili per parlare d’amore, per riservare un’accoglienza anche alle situazioni sentimentali che hanno vissuto crisi nel passato. Devo dire che i sentimenti sono stati messi sotto torchio. Non sono pochi i nati in questo periodo che hanno vissuto già dagli inizi del mese questo conflitto.

Venere e Mercurio opposti dicono che hai una risorsa in più, puoi parlare ma questa è una settimana che impone qualche dubbio: per la casa, per un trasloco, per la famiglia.

Oroscopo Gemelli

Sabato e domenica sono delle giornate interessanti, abbiamo anche un maggiore favore della Luna che riguarda proprio le relazioni interpersonali. Non dimentichiamo che avete bisogno di guadagnare qualcosa in più, visto che dall’anno scorso sono usciti molti soldi.

Chi ha un’attività sta cercando di ristrutturare un’azienda, una collaborazione, entro la fine dell’anno ci riuscirà.

Oroscopo Cancro

Spero davvero che in questo fine settimana l’amore diventi una sorta di isola felice a cui approdare. So benissimo che spesso le relazioni non sono facili. Questo è un segno che cerca l’impossibile o magari a volte è coinvolto da relazioni complesse. A te le cose facili in amore non ti piacciono e desideri sempre complicare un pò il tutto.

Anche se non te ne rendi conto scegli sempre persone un pò speciali, particolari, non facili. Tuttavia la Luna nel segno porta fortuna proprio nei rapporti interpersonali.

Oroscopo Leone

In questo fine settimana tendete a cercare comprensione e nell’ambito familiare o amoroso ci sono perplessità. Non è escluso che proprio di recente ci sia stata una agitazione in più; ad esempio coloro che hanno aperto la settimana con qualche dubbio potrebbero chiuderla con qualche litigio di troppo.

C’è da dare seguito ad una proposta e stai prendendo tempo, entro Novembre devi dare una risposta definitiva.

Oroscopo Vergine

Ben venga questo sabato dopo due giornate pesanti, perchè tra giovedì e venerdì c’è stato un problema fisico, mal di testa e altri dolori addominali o intestinali. Quando c’è molta agitazione il tuo punto debole è proprio la digestione perchè somatizzi tutto a livello interiore.

Anche se i risultati ci sono, quando si lavora in maniera eccessiva o ci sono troppe preoccupazioni, quando si pensa troppo, inevitabilmente a livello fisico si paga lo scotto di tanto stress. In sostanza saranno 48 ore importanti ma per quanto riguarda il fisico un pò agitate.

Oroscopo Bilancia

Sabato e domenica sono giornate interessanti che andrebbero spese per ritrovare un certo relax mentale, forse anche il tempo giusto per ritrovare l’amore. Con Marte e Sole nel tuo segno non manca l’energia per fare tante cose, però manca la collaborazione giusta!

A volte vi sentite soli nel portare avanti i vostri progetti oppure vorreste staccarsi da un gruppo per fare altro. Ci vuole un pò di pazienza e attenzione nei legami con i Toro e gli Acquario perchè la gelosia può prendere il sopravvento.

Oroscopo Scorpione

Questo sabato parte con una grande voglia di amare e allora potresti mostrarti anche un pochino più comprensivo nei confronti di una persona che più o meno giustamente hai messo sotto torchio negli ultimi mesi. Perchè ricordiamo che il tuo è un segno che vuole sempre avere delle conferme in amore.

Sabato e domenica interessanti anche per chi vuole manifestare un sentimento in maniera positiva, ma anche fare una bella proposta. Giornate interessanti anche per incontri part-time.

Oroscopo Sagittario

Libero dalla opposizione della Luna, in questo fine settimana potete recuperare energie e terreno: avere Giove nel segno fino alla fine di Novembre resta comunque un messaggio positivo da parte delle stelle. Mi auguro che negli ultimi mesi tu abbia già ricevuto una bella informazione, o comunque se lavori a chiamata già ci sia una bella situazione da varare.

Torna una grande capacità, quella di vincere una sfida e di riconquistarti un posto al sole; novità in arrivo.

Oroscopo Capricorno

In amore c’è bisogno di chiarezza: queste sono delle settimane piuttosto interessanti per un recupero che è di due tipi. Per quelli che hanno vissuto una crisi, in primavera finalmente sembra superata la fase peggiore e si accetta anche un cambiamento drastico. Per quelli che invece hanno un amore in crisi, è tempo di palare e questo fine settimana mette in evidenza anche piccoli contrasti che sono nati nel passato.

Sarà possibile risolverli solo se c’è volontà da parte di entrambi. Attenzione con Ariete, Cancro e Bilancia.

Oroscopo Acquario

Ecco un’altra giornata interessante per le relazioni di lavoro, per le buone idee che però sono rallentate dal divenire. Nel senso che i grandi progetti non sono bloccati dalle stelle, ma hanno bisogno di tempo per essere programmati, gestiti e sviluppati.

L’acquario apre le porte a grandi trasformazioni che possono riguarda la famiglia, casa e lavoro. Non sono ancora attuali, ma saranno attuabili l’anno prossimo. E’ tempo di inflessibilità in amore, per cui ci sono delle persone che in questi giorni stanno vivendo conflitti.

Oroscopo Pesci

Questo fine settimana parla di amore, di incontri, relazioni ed emozioni importanti. Sono baciati dalla fortuna coloro che vogliono sviluppare progetti per il futuro. Una situazione di lavoro non offre risultati che vorresti, ma non disperare. Da Dicembre bisogna tornare all’azione e magari anche a chiudere ciò che non va.

Queste due giornate portano una grande voglia di amare.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!