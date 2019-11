Paolo Brosio contro Heather Parisi a Live non è la D’Urso. Il giornalista e conduttore, parlando di maternità surrogate e sperimentazioni scientifiche per restare incinte dopo i 50 anni, non nasconde il suo punto di vista. Brosio, infatti, è contrario a chi ricorre alla sperimentazioni scientifiche per diventare mamma.

“La donna di una certa età non deve esibirsi in sperimentazioni scientifiche” dice Brosio, che con le sue parole infiamma il dibattito sulle madri mature.

Ecco il video Mediaset del confronto tra Paolo Brosio e Heather Parisi a Live Non è la D’Urso.