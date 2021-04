Avanti un altro! Pure di sera torna a sorprendere il pubblico della domenica di Canale 5 e diverte il web, in queste ore, soprattutto per il ritorno in tv di Paola Barale, che per l’occasione si è data allo scherzo mettendo “sotto torchio” i celebri volti di punta in casa Mediaset, Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Nella nuova puntata dello spin-off serale di Avanti un altro, infatti, la showgirl e fiamma storica di Raz Degan ha avuto un ingresso trionfale come giudice d’eccezione di una sfilata, chiarendo da subito di essere tornata in tv per l’invito di una donna speciale.

Avanti un altro! Pure di sera ospita Paola Barale

Viene ricordata da molti come uno dei volti tv femminili più amati degli anni Novanta e Duemila e, complice la sua somiglianza con Madonna, è ancora molto amata nel Belpaese. Si tratta di Paola Barale. La nota showgirl è tornata in tv nella puntata di Avanti un altro! Pure di sera, del 18 aprile 2021.

Per l’ospitata, è stata chiamata a coprire il ruolo di giudice. Al suo ingresso in studio, avvenuto non a caso sulle note di “Like a Virgin” di Madonna, dopo aver salutato Luca Laurenti con un sonoro “Quanto tempo!”, ha lanciato una prima stoccata ironica al duo di conduttori: “Innanzitutto, grazie per quest’invito, che è dovuto ad una convocazione dal massimo responsabile di questo programma, ovvero la moglie di Paolo. Sonia Bruganelli“.

Alla consorte di Bonolis, Sonia Bruganelli, tra l’altro, la Barale aveva poco prima dedicato uno scatto condiviso sui social, che le ritrae insieme negli istanti precedenti alla nuova apparizione tv della showgirl.

Sfilata d’eccezione ad Avanti un altro! Pure di sera

In studio, poi, la bionda showgirl “infierisce” con la sua inconfondibile ironia su Paolo Bonolis, senza risparmiare Luca Laurenti, in fatto di stile e moda: “Comunque Sonia, Paolo, mi dice che tu ti vesti con la colla, nel senso che ti cospargi di colla, apri l’armadio e quello che ti capita ti si appiccica addosso e tu lo metti. E sembra abbastanza così. Siamo rimasti troppo classici, compreso tu Luca. Siamo rimasti ai tempi di Buona Domenica”. “Avete mai sentito parlare di gender-fluid? La Fashion Week di Milano, rinomata in tutto il mondo insegna. Si mescolano abiti maschili con quelli femminili”, aggiunge la giudice d’eccezione lanciando perle e consigli da fashionista. “Ma perché sono strano io?”, ha quindi chiosato Bonolis. “Perché sei fuori tempo”, ha sentenziato la bionda giudice d’eccezione.

Dopodiché, la showgirl chiede al conduttore Bonolis e il co-conduttore Laurenti di spogliarsi dietro un separé e di indossare alcuni capi milanesi che lei ha portato in dono per i due. Una volta vestitisi, i conduttori sono rientrati in scena con degli abiti stilizzati gender fluid. Luca Laurenti si è mostrato da subito a suo agio con tanto di scarpe tacco 12 cm, dando inizio alla sfilata “femminista” messa in scena da Paola Barale. “Fai schifo, fai!”, ha gridato al compagno, Paolo Bonolis, scatenando sonore risate.

Dopodiché, Paola Barale ha incalzato Bonolis sulla femminilità: “Paolo, oggi ho i pantaloni, secondo te così vestita ho perso la mia femminilità?”. “No!”, ribatte il conduttore. “Allora, perché con la gonna devi farti 100mila problemi?”, aggiunge la Barale. “Perché mi fa fresco là sotto”, è la battuta osé del conduttore.

Infine, mentre Bonolis e Laurenti portavano la Barale fuori dallo studio tv il primo ha esclamato alla showgirl sarcastico: “Grazie per essere venuta! Non tornare, capito?”. Un momento a dir poco esilarante per i telespettatori, diventato in queste ore virale sui social.

Il grande amore

Paola Barale è tornata protagonista nel piccolo schermo, nel Belpaese, dopo aver accompagnato per diversi giorni l’ex storico Raz Degan alla storica edizione de L’isola dei famosi 2017. Durante il gioco honduregno i due ex storici sembrano aver riacquistato una certa complicità, ma tra loro qualcosa sembra essersi rotto per sempre dopo 13 anni di amore.

Tuttavia, in una recente intervista concessa a Verissimo, Paola Barale non ha fatto mistero del fatto che Raz Degan sia il suo più grande amore: “Di amore ce ne è stato uno solo importante e forse ce ne sarà solo uno, a meno che non incontri qualcuno ancora più fuori di testa di Raz, ma la vedo dura”. Poi, ha aggiunto sulla sua “singletudine”: “Non sono alla ricerca di un compagno. Nell’attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati”.