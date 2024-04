Paolo Bonolis, volto di punta di Canale 5, rete ammiraglia del gruppo televisivo Mediaset, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, parla del suo legame con l’azienda televisiva fondata da Silvio Berlusconi, e con alla guida oggi, in qualità di Amministratore Delegato, Pier Silvio Berlusconi. Il conduttore, nell’intervista, chiarisce alcuni punti in riferimento al suo contatto con il gruppo di Cologno Monzese, e annuncia che il prossimo anno sarà ancora impegnato con Mediaset perchè lo ha promesso a Pier Silvio Berlusconi.

Paolo Bonolis resta a Mediaset, per una promessa fatta a Pier Silvio Berlusconi

“L’anno prossimo resto a Mediaset. Avevo promesso a Pier Silvio Berlusconi che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola” – Con queste parole, Paolo Bonolis mette a tacere tutte le voci che lo vorrebbero vicino alla Rai già dalla prossima stagione televisiva. Il conduttore non ha alcuna intenzione di venire meno alla parola data chi in tutti questi anni ha creduto in lui e gli ha dato fiducia realizzando format ideati dallo stesso Bonolis e portandoli avanti per diverse stagioni.

Il possibile ritorno a Sanremo

Le insistenti voci che vedrebbero un Paolo Bonolis vicino alla Rai, si sono susseguite ancora di più nelle ultime settimane, dopo l’addio di Amadeus alla tv di Stato. In molti hanno infatti ipotizzato che potrebbe essere proprio Bonolis a prendere nuovamente le redini in mano de Festival di Sanremo.

La separazione da Sonia

Nell’intervista Paolo Bonolis ripercorre i momenti salienti della sua vita. Il conduttore si sofferma sulla separazione dalla sua ex moglie Sonia Bruganelli: “Abbiamo tre figli, ci vuole armonia. Come si dice? Genitoriale, ecco”. Bonolis ammette di aver subito la decisione della separazione: “L’ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più?». Ovviamente «accettarlo per me non è stato facile, ma giusto. Sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”.