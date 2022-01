Paolo Bonolis a Verissimo ha parlato della sua vita di coppia con Sonia Bruganelli, l’opinionista del GF VIP, ha ricordato Raffaella Carrà e parlato della sua fede calcistica e scherzato, proprio su questo argomento, con Silvia Toffanin. Ecco cosa è accaduto durante la lunga intervista che ha lanciato il ritorno, in prima serata, di Avanti un altro su Canale 5.

Paolo Bonolis a Verissimo: da Licia Colò a Raffaella Carrà

Paolo Bonolis a Verissimo ha ricordato il suo debutto con Licia Colò, parlato di sua moglie Sonia, ricordato la Carrà e scherzato con Silvia Toffanin. Insomma una intervista davvero scoppiettante per non dire frizzante quella andata in onda domenica 16 gennaio 2022 su Canale 5.

Bonolis ha scherzato e sdrammatizzato con Silvia Toffanin parlando del suo lato romantico e sottolineando come, invece, Sonia, non lo sia per nulla. Un esempio? Il tramonto. Sonia non lo ammira se non le dici dove guardare. Nonostante ciò il rapporto non è fatto di solo romanticismo, come dice giustamente il conduttore. Paolo e Sonia si sono trovati e le loro differenze li rendono una coppia unica. Lui ci mette il romanticismo, lei la razionalità. Il mix è perfetto.

Si è passati a ricordare poi gli esordi in tv, a Mediaset, in un programma per i più piccoli quando Bonolis, che odiava i puffi, si divertiva a schiacciarli. Bellissimo il video messaggio di Licia Colò che ha lavorato al suo fianco per anni.

Spazio infine al ricordo di Raffaella Carrà che Bonolis ha raccontato di aver battuto a carte insieme a sua moglie. A perdere non fu però solo il caschetto biondo più famoso al mondo, bensì anche Renato Zero.

L’intervista si è conclusa parlando di calcio e quindi di Inter e di Milan. Per “non finire alla Caritas” Bonolis ha consigliato alla Toffanin di tifare per il Milan.

Il video Mediaset con l’intervista integrale