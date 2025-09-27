Dopo aver ricoperto per anni il ruolo di co-conduttore, Paolo Belli è pronto a scendere in pista a “Ballando con le stelle“. Con la sua esperienza musicale e il suo carisma, l’artista si lancia in questa nuova sfida, portando sul palco la sua energia contagiosa.

“Ballando con le Stelle 2025”, intervista esclusiva a Paolo Belli

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistato in esclusiva. Ai nostri microfoni, Belli ha raccontato come stanno andando gli allenamenti: “Quindici giorni fa sarei scappato. La domanda che mi ripetevo spesso era “ma chi me lo ha fatto fare”. Stavo così bene nella sala delle stelle, nella mia comfort zone. Però sai a Milly non si può dire di no, poi nel mio caso mi ha regalato 20 anni di vita straordinaria. In questo momento penso che Ballando sia la cosa migliore che mi potesse capitare. Sono un uomo molto insicuro e sto scoprendo che il ballo mi permette di diventare padrone di me stesso. Grazie ad Anastasia e a Milly sto vivendo qualcosa di straordinario, mi auguro di andare avanti per molte settimane”.

Ovviamente le difficoltà non mancano: “E’ più dura di quanto avessi immaginato. Ho scoperto di avere dei muscoli che mai avrei pensato di avere. Sto avendo tante difficoltà non solo dal punto di vista fisico ma anche a livello mentale perché comunque bisogna ricordarsi i passi. In musica anche se si sbaglia si può recuperare in un momento successivo, nella danza non è così invece perché basta un errore per cadere”. A credere in lui c’è la famiglia: “Mi dicono di godermela perché alla fine è un gioco ma io la sto prendendo molto seriamente”.

Paolo Belli ha poi parlato del cast e dei concorrenti che potrebbero rivelarsi abili ballerini: “Barbara D’Urso ha un maestro straordinario e lei è portata per il ballo, lo stesso vale per Martina Colombari e Francesca Fialdini. Avendo degli uomini che le portano per loro forse è più semplice. Io ho una maestra straordinaria, Anastasia, che però mi tortura perché ci tiene che io faccia bene. Ha una pazienza immane”. A giudicare le sue performance, come quelle del resto del cast, c’è una giuria: “Su Carolyn posso andare tranquillo perché lei valuta dal punto di vista tecnico. Sono sicuro che Ivan mi prenderà in giro mentre su Selvaggia e Mariotto sono curioso di sentire i loro giudizi. So che devono fare il loro lavoro e io devo accettare il giudizio. Non devono dimenticare però che so il numero delle targhe delle loro automobili e so dove le parcheggiano”, è la risposta ironica di Belli.

A sostituire Belli nel ruolo di inviato è Massimiliano Rosolino: “Ho chiesto io a lui come si faccia a rimanere lucidi in una competizione. Io gli ho detto di divertirsi perché è un gioco”.