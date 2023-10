Paola Perego, conduttrice tv del programma Citofonare Rai2 insieme a Simona Ventura, e protagonista di Ballando con le Stelle 2023, festeggia ben quarant’anni di carriera e lo fa raccontandosi in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’.

Paola Perego festeggia 40 anni di carriera e para de La Talpa

Nella lunga intervista, Paola Perego racconta il suo esordio televisivo: “L’esordio fu ad Antenna3 Lombardia con Ric e Gian, in diretta. Ero lì come valletta muta. Poi Ric, durante la telepromozione di un ferro da stiro mi disse: parla tu”. La conduttrice ricorda inoltre “Il primo a credere in me è stato Marco Columbro. Mi chiamarono per fare la sigla di un suo programma, ‘Autostop’ e alla fine di quella giornata mi chiese di condurre con lui. Aveva una pazienza infinita. È stato il mio primo maestro e gli sarò grata per tutta la vita”.

Una carriera sempre in prima linea

Una professione vissuta sempre in prima linea, che l’ha portata negli anni, a diventare uno dei big e volti più amati della nostra televisione. Pioniera e conduttrice di alcuni dei titoli televisivi più importanti del nostro panorama, di strada ne ha fatta Paola Perego da quando a soli sedici anni, partì dalla provincia di Milano, muovendo i primi passi come indossatrice. Era il 1983 e venne assunta da Antenna3 Lombardia ed oggi, nell’anno in corso, 2023, celebra i suoi primi quarant’anni di professione.

Nel 1984 passa a Fininvest ed è li che sulle reti Mediaset arriva il successo che la fa entrare nel cuore del pubblico, diventandone un punto di riferimento, con trasmissioni cult come ‘Autostop’, ‘Azzurro’, ‘Premiatissima’ e ‘Calciomania’ con cui vince anche un Telegatto. Nel 1992 arriva in Rai dove conduce ‘Mattina Due’, ‘Mezzogiorno in Famiglia’ ma anche varietà come ‘Mille lire al mese’ con Pippo Baudo oltre che lo ‘Zecchino d’Oro’ ed il ‘Festival di Castrocaro’ con Paolo Bonolis.

L’intervista al Presidente Andreotti

“Per quello che ho saputo dare ho ricevuto il giusto. Con la consapevolezza di oggi, forse avrei potuto dare di più. Ma sono stata la prima a fare l’infotainment da non giornalista, prima donna a condurre un quiz, ho presentato progetti innovativi. Oggi sono convinta di essere molto brava a presentare. E poi a fare interviste mi appassiono”, racconta al ‘Corriere della Sera’ tornando su l’intervista rimasta più iconica e tutt’ora virale, ovvero quella al Presidente Andreotti: “Dicevo solo ‘Presidente, Presidente’, terrorizzata. Ho lanciato la pubblicità. Dietro le quinte si era ripreso, ha chiamato il suo medico. L’indomani c’era un articolo anche su Le Monde”.

Il ritorno a Mediaset e il grade successo con La Talpa

Nel 1997 torna sulle reti Mediaset dove debutta a ‘Forum’, mentre nel 2003 conduce in Rai il programma ‘Al posto tuo’ e la prima edizione su Rai2 de ‘La Talpa’, programma che diventa nel tempo il più amato dal pubblico; reality game che conduce a seguire con altre due edizioni di successo ma questa volta su Italia1. Nel 2005 conduce ‘Verissimo’, diventando uno dei volti simbolo di Canale5 con ‘Buona Domenica’, ‘La Fattoria’ e ‘Lo Show dei Record’.

“Fece il 60% di share su Italia1. La gente mi chiede in continuazione di rifarlo, ma non dipende da me. Certo, vederlo presentato da altri sarebbe uno shock”, dichiara Perego nel suo racconto parlando della trasmissione ‘La Talpa’.

Gli attacchi di panico e la vita privata

Abituata alle sfide personali come gli attacchi di panico che negli anni del grande successo spesso, per colpa di questo disturbo, l’hanno presentata agli occhi dei media fredda, dichiara: “All’inizio ero veramente un blocco di ghiaccio. Per anni mi hanno detto che ero algida, distaccata… In realtà ero sotto psicofarmaci”; vittima degli attacchi di panico sin dall’adolescenza e di cui oggi ne è felicemente uscita, ha scritto anche il libro ‘Dietro le quinte delle mie paure’ e sulla malattia aggiunge: “È come tornare a respirare. Ricordo il mio passato ma non le emozioni che provavo”. Perego è madre di Giulia e Riccardo, avuti dal calciatore Riccardo Carnevale, mentre dal 2011 dopo dodici anni di fidanzamento è sposata con il manager Lucio Presta.

Il ritorno in tv con Citofonare Rai2 e l’esperienza a Ballando con le Stelle

Sempre attenta alle nuove tendenze, al pubblico giovane, Paola Perego abituata alle sfide ed ai nuovi inizi, nel 2010 torna in Rai per condurre nel day-time della prima rete il programma ‘Se… a casa di Paola’, ma anche tra i tanti, negli anni a seguire, ‘La vita in diretta’, ‘Domenica In’ e ‘Parliamone… sabato’. Sino al presente dove è autrice e conduttrice del morning show della domenica mattina di Rai2, che conduce con la collega Simona Ventura, ‘Citofonare Rai2’, ma anche volto della domenica di Rai Radio2 alla guida di ‘Touchè’.

“Ballando è un regalo che mi faccio, per celebrare quel ‘qui e ora’ che mi sono anche tatuata sul braccio. Oggi vivo nel presente. E mi posso permettere di giocare con questo show: ci metto tutto il mio impegno, ma non devo dimostrare di essere una ballerina”, commenta così la partecipazione a ‘Ballando con le stelle’ e conclude “Posso solo migliorare”.