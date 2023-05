Dopo aver fatto brillare il palcoscenico del Festival di Sanremo 2023 con la loro “Furore”, Paola & Chiara sono pronte ad infiammare l’estate 2023 con il nuovo singolo “Mare Caos“. Le sorelle Iezzi sono tornate, dopo dieci anni di silenzio, più forti che mai e la conferma arriva dal responso del pubblico che le ha premiate ancora una volta.

Paola e Chiara: dopo Furore arriva “Mare Caos”

Dieci anni di silenzio e non sentirli. E’ il caso di Paola & Chiara che sono letteralmente rinate durante la partecipazione a Sanremo 2023. Paola e Chiara Iezzi hanno fatto ballare e cantare tutti con la hit “Furore“, singolo certificato platino, tra i brani più ascoltati dell’ultima kermesse canora. A distanza di tre mesi è arrivato il momento di lanciare un nuovo singolo in vista dell’estate 2023: si tratta di Mare Caos pubblicato da Columbia Records/Sony Music Italy. Il singolo, in uscita da venerdì 5 maggio, è il secondo inedito del duo pop femminile più famoso d’Italia contenuto nel best – of “Per Sempre” in uscita il prossimo 12 maggio.

Il successo di “Furore” è stato trascinante e ha spinto le sorelle Iezzi a disseminare, nel corso delle settimane, una serie di indizi sulla release del nuovo album che le vedrà duettare con grandissimi artisti del calibro di Emma, Elodie, Max Pezzali, Levante, Noemi e tante altre. Ad anticipare il nuovo progetto discografico il singolo inedito “Mare Caos” che ha tutte le carte in regola per diventare una hit della prossima estate. Nel brano le due sorelle cavalcano l’onda della libertà per raggiungere mete esotiche e inesplorate, pronte a ritrovare se stesse lontano dal mare caos che è la vita di tutti i giorni. Prodotto da Itaca, Mare Caos profuma d’estate ed un mix pazzesco descritto come “un cocktail speziato, dal flavour orientale insaporito da un pizzico di latin pop, dove il sound si fonde alle voci calde e avvolgenti delle sorelle Iezzi.

Paola e Chiara, Per sempre è il nuovo album: la tracklist

Per sempre è il titolo del nuovo album – best of di Paola & Chiara in uscita venerdì 12 maggio 2023. Ecco la tracklist dei brani con i rispettivi duetti ed ospiti:

PER SEMPRE – TRACKLIST

1. Festival feat. Elodie

Prod. ITACA

2. Mare Caos (inedito)

Prod. ITACA

3. HEY! feat. Jovanotti

Prod. Max Kle1nz (Cosmophonix)

4. Viva El Amor! feat. Ana Mena

Prod. Fudasca

5. Amici come prima feat. Max Pezzali

Prod. Giordano Colombo

6. Furore (inedito)

Prod. ITACA

7. Fino alla fine feat. Emma

Produzione: Andro

8. Vamos a Bailar with Gabry Ponte

Prod. Gabry Ponte

9. Amoremidai feat. Levante

Prod. DADE

10. Kamasutra feat. Cosmo

Prod. Cosmo

11. A modo mio feat. Noemi

Prod. Giordano Colombo

PAOLA & CHIARA PER SEMPRE TOUR: tutte le date

In concomitanza con l’uscita del nuovo album “Per Sempre”, Paola e Chiara tornano anche dal vivo con un attesissimo live tour. La data zero è fissata per il 5 maggio al Live Club di Trezzo sull’Adda. A seguire: Fabrique di Milano il 13/5 (sold-out) e il 14/5 e all’Auditorium Conciliazione di Roma il 19/5 e 20/5.

Appuntamento poi in estate con il PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – ESTATE nei più importanti festival e piazze d’Italia. Ecco il riepilogo di tutte le date:

CALENDARIO PAOLA & CHIARA PER SEMPRE

Venerdì 5 maggio 2023 || DATA ZERO Trezzo sull’Adda (MI) @ Live Club

Sabato 13 maggio 2023 || Milano @ Fabrique SOLD-OUT

Domenica 14 maggio 2023 || Milano @ Fabrique

Venerdì 19 maggio 2023 || Roma @ Auditorium Conciliazione

Sabato 20 maggio 2023 || Roma @ Auditorium Conciliazione

CALENDARIO PAOLA & CHIARA PER SEMPRE – ESTATE