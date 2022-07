Paola e Chiara sono tornate nuovamente in scena insieme, e lo hanno fatto sul palco della data zero di Max Pezzali a Bibione. Sembrava impossibile e invece le due sorelle Iezzi, a quasi 10 anni di distanza dall’ultimo disco, Giungla, sono tornate a esibirsi in concerto, davanti al pubblico.

Un ritorno storico quello di Paola e Chiara che ha letteralmente emozionato il pubblico e i tanti fan. La cantante Paola Iezzi in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, postando una foto che la ritrae insieme a Chiara durante il concerto, scrive: “Ma davvero?! Quello di Max Pezzali non è solo uno show, ma una macchina del tempo! Incredibile, ieri sera siamo tornati nel 1995! Che meraviglia! Che emozione! Che canzoni! Grande Max, amico unico e artista pazzesco”.

Il messaggio di Paola e Chiara sui social

L’artista ha poi voluto ringraziare la moglie, il figlio di Max Pezzali e in particolare il pubblico dello stadio di Bibione: “Grazie Debora Pelamatti e Hilo Pezzali siete Amore. Grazie alla gente! Al calore dello stadio di Bibione per aver “abbracciato” me e Chiara con il vostro amore incredibile noi ci dobbiamo ancora riprendere!”.

Del suo staff Paola ha tenuto a ringraziare tra gli altri, lo stylist Nick Cerioni e il fotografo Marco Piraccini. Il post di Paola è stato poi condiviso anche da Chiara Iezzi.

Paola e Chiara al Festival di Sanremo 2023? l richiesta dei fan suoi social

Sui social c’è già chi sogna di rivederle nuovamente insieme, magari al prossimo Festival di Sanremo 2023. I fan della coppia di artiste si sono scatenati sui social e sperano in una reunion proprio sul palco dell’Ariston in occasione dei 30 anni di carriera. Il popolo social a grand voce chiede al direttore artistico e conduttore della kermesse canora Amadeus, di farle tornare sul palco del Teatro Ariston durante la prossima edizione del festival.

