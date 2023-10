Paola Cortellesi questa sera, Domenica 22 ottobre 2023, ospite a “Che Tempo Che Fa”, programma condotto da Fabio Fazio sul NOVE, ha raccontato il suo debutto da regista con il film “C’è ancora domani”. Ecco di seguito alcune dichiarazioni della regista sul film.

Paola Cortellesi a ‘Che tempo che fa’ parla del film “C’è ancora domani”

Il film di Paola Cortellesi, acclamatissimo all’apertura della 18a edizione della Festa del Cinema di Roma, dove è stato accolto con oltre otto minuti di applausi, e che vede tra gli interpreti, oltre alla stessa Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni, è un’opera a tratti divertente, su un normale dato di fatto del tessuto sociale italiano. Un inno a tutte quelle donne, nonne e bisnonne che, zitte, hanno costruito l’Italia senza poter andare via.

Le dichiarazioni dell’attrice e regista Cortellesi sul suo film

C’è ancora domani è un dramma dolce, girato in bianco e nero, un film che fonde delicatamente neorealismo e comiche da film muto. Un film dedicato alle donne. Paola Cortellesi, nel film, è anche attrice. È Delia: una moglie e una madre, i ruoli che definiscono una donna nell’Italia del dopoguerra.

L’attrice e regista, intervistata da Fabio Fazio del suo personaggio nel film dice: “Delia è una di quelle donne che accetta quella vita perchè cosi ‘deve essere’. Così le hanno insegnato fin da bambina”. Sulla scelta di fare un film in bianco e nero, la Cortellesi dichiara: “La scelta del bianco e nero è una scelta istintiva, non stilistica. Me la sono sempre immaginata così questa storia”.

"Delia è una di quelle donne che accetta quella vita perchè cosi 'deve essere'. Così le hanno insegnato fin da bambina.."@PaolaCortellesi a #CTCF ci parla del film "C'è ancora domani" pic.twitter.com/WohPCObQbj — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 22, 2023

Paola Cortellesi incontra Luciana Littizzetto e ricordano insieme Mai dire Gol

La Cortellesi ha poi incontrato la sua amica di vecchia data Luciana Littizzetto. Luciana ha ricordato i tempi in cui insieme lavoravano alla trasmissione Mai dire Gol, in onda su Italia 1: “Sono molto contenta per questa nuova avventura di Paola. Siamo cresciute a Mai dire Gol, per cui ritrovarci è sempre figo!” – Ha dichiarato la Littizzetto.