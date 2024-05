E’ tempo di “Festa Totale” per PAOLA & CHIARA. Con l’arrivo dell’estate 2024 le sorelle del pop italiano tornano con un nuovo singolo disponibile in radio e in digitale da venerdì 24 maggio e pubblicato per la Columbia Records/Sony Music Italy.

PAOLA & CHIARA pronte alla FESTA TOTALE per l’estate 2024

La stagione più calda dell’anno è alle porte e non poteva mancare il singolo dell’estate 2024 firmato PAOLA & CHIARA. Le sorelle Iezzi sono pronte a fare Festa Totale trascinandoci tutti sulle piste da ballo. La canzone, scritta a quattro mani da Paola & Chiara in collaborazione con Adel Al Kassem, Andrea Spigaroli e Riccardo Scirè, con la produzione di Zef, è un singolo dalle sonorità dance pop che riecheggia ai primi anni 2000 impreziosito dai touch 70s degli archi della Stockholm Orchestra.

Non solo, i più attenti (soprattutto i fan) avranno notato anche sonorità della samba che hanno ispirato la super hit “Festival” del 2002 del duo pop italiano. “Festa totale” è un brano che profuma di mare e che ti avvolge come un raggio di sole spingendoci a vivere la vita alla luce lontani dalla barriere digitali e dal virtuale. “Vieni a prendermi per mano / non siam cuori su un display” – cantano Paola e Chiara pronte a farci ballare ancora una volta.

«Questa nostra nuova canzone è un invito inclusivo a divertirsi, un grido d’amore forte e libero al mondo. – hanno dichiarato Paola e Chiara Iezzi – Si tratta di un’esortazione a qualunque tipo di coming out, come due moderni eroi che su una pista da ballo sfidano gli sguardi giudicanti e fanno esplodere la loro gioia in una danza che contagia tutto e tutti… e a cui non si può dire di no. Una festa totale che arriva nella testa, nelle menti e cuori di tutti come un vento inaspettato che fa ballare. Così descriveremmo il nostro nuovo singolo».

Festa totale è proprio questo: un invito a fare festa, un grido d’amore universale che contagia tutti.

Festa totale, testo e video del nuovo singolo di Paola e Chiara

Col vento tiepido sulla schiena

stavi cercando di me

niente ti frena

dici che pensi tu all’atmosfera

io mi fido di te

Ma chi vista da qui avevi ragione tu

c’è il tramonto sul mare

sembra un deja vu

E mi manca il respiro

se mi balli vicino

Ora che sei qui

È festa totale

e non vorrei più lasciarti andare

aspettami e un’altra notte se ne va

un bacio al glitter in the club

lo senti questa musica

è così, è festa totale

Occhi fissi su di noi

come fossimo due eroi

in un mondo che non sente e che non ci ha ascoltato mai

vorrei solo urlare che, esistiamo io e te

vieni a prendermi per te

non siamo cuori sul display

E mi manca il respiro

se mi balli vicino

Ora che sei qui

È festa totale

e non vorrei più lasciarti andare

aspettami e un’altra notte se ne va

un bacio al glitter in the club

lo senti questa musica

è così, è festa totale

Zitto e baciami

perdiamo il conto degli attimi

siamo angeli, sogni e segreti indicibili

e se ci guardano segui me sul dancefloor

non puoi dire di no

È festa totale

e non vorrei più lasciarti andare

aspettami e un’altra notte se ne va

un bacio al glitter in the club

lo senti questa musica

è così, è festa totale