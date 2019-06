“sono stata ingenua, fragile, incosciente, ma mai in malafede: ho creduto all’amore e questa è stata la mia trappola. Penso di amare ancora quell’uomo mai esistito. Mi manca ancora oggi“.

E con queste parole che la showgirl Pamela Prati si confessa in una lunghissima intervista al settimanale Chi, tenendo a precisare che lei è solo una vittima di questa situazione mediatica venutasi a creare e che è assolutamente innocente.

Pamela Prati e l’ennesimo racconto della sua verità sull’affaire Mark Caltagirone

In questi lunghi mesi tutti i siti e le tv si sono occupati della showgirl sarda e del suo presunto marito. Esiste? Non esiste? Prima si e poi no… Il matrimonio si farà prima si e poi è sfumato… Insomma come in una commedia degli equivoci, c’è stato il tutto e il contrario di tutto.

Ci sarebbe da chiedersi: quanto era consapevole la Prati di essere vittima di questa situazione e quanto invece fosse consapevole del tutto? Dai finti bambini dati in affido, dal finto matrimonio fino all’attacco con l’acido?

Interrogativi forse a cui non daremo mai una risposta. Da una parte ci sono le due manager della Aicos, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo che si accusano a vicenda tirando in ballo anche la Prati, dall’altra c’è la star del Bagaglino che afferma di aver creduto all’amore di quest’uomo, ai suoi messaggi, alle sue foto e che è stata solo una vittima della situazione.

Chi dirà la verità e chi invece sta tirando un clamoroso pacco? La Prati si professa innocente e accusa le due manager di aver organizzato il tutto. Recentemente apparsa a Capri, dove parteciperà all’evento “Capri, il Vip Champion” appare visibilmente smagrita e non troppo serena. Si sente sotto assedio sia dalle tv che dai media e fin qui tutto torna, quello che non torna e come possa aver creduto per tutto questo tempo che Mark Caltagirone esistesse, che le avesse chiesto di sposarla senza mai averla vista di presenza e che le ordinasse cosa dire nelle interviste fatte in tv.

Questo è infatti quello che dichiara la Show girl sarda:

Non ho inventato niente, sono l’ennesima vittima. Perché, quando a Live-Non è la D’Urso intervistano tutti i personaggi a cui è stato fatto quello che è stato fatto a me, con un sistema che si ripete da dieci anni, gli altri sono vittime e io no? Il motivo è che ho parlato in tv di matrimonio e figli? Ma, quando l’ho fatto, è perché ci credevo e volevo condividere la mia gioia. Per una volta.

Insomma la vicenda è di una tristezza infinita: sia che fosse vittima o carnefice la Prati non ne esce in modo pulito. Si fa veramente molto fatica a crederle. Il fatto che Pamela Prati abbia dichiarato più volte di conoscere i bambini, di averli vissuti è la cosa più triste e non depone certo a suo favore.

Aldilà della verità, e dei presunti interessi per cui si arrivi a mettere in scena una storia così grottesca, la strumentalizzazione fatta su dei minori è orribile, anche se la Prati si pente di essersi prestata a questo teatrino. E la show girl si difende dicendo:

Mi ripeteva (Mark Caltagirone n.d.r) che dovevo dire di conoscere i bambini e che li avevo vissuti, altrimenti loro ne avrebbero sofferto. Mi veniva detto che piangevano quando non li citavo, mi accusavano di vergognarmi di loro perché erano bambini cresciuti in un istituto e non miei figli biologici. Per convincerli che io, invece, ci tenevo, dicevo a tutti di conoscerli e manifestavo il mio orgoglio di essere la loro mamma.

Insomma, leggendo le ragioni della Prati qualche dubbio ti viene, ma resta da capire se ci sono più dubbi o certezze. E voi a chi credete? La Prati è stata una vittima o era complice di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo?