Pamela Petrarolo sarà una delle concorrenti in gara a Tale e Quale Show 2025, il programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai Uno che torna a grande richiesta dopo il successo delle passate edizioni. Noi di SuperGuidaTv, presenti alla conferenza stampa che si è tenutala Roma, abbiamo intervistato l’ex volto di Non è la Rai e con lei abbiamo parlato di questa nuova avventura televisiva ma anche di Grande Fratello. La Petrarolo infatti è stata una delle concorrenti della scorsa edizione del reality di Canale 5.

Intervista a Pamela Petrarolo, concorrente a Tale e Quale Show 2025

Pamela Petrarolo, concorrente di Tale quale show, un sogno che si realizza perché l’avevi già detto in tante interviste, come ti stai preparando?

“Mi sto preparando in maniera tosta perché qua si lavora tanto, non si lascia nulla al caso come giusto che sia. Noi come concorrenti, come protagonisti di questo show ci teniamo tutti davvero tanto. Come ho già detto tante volte questo fa parte di uno dei miei sogni e finalmente dopo un po’ di anni che provavo ce l’ho fatta. Ancora non ci credo che sono qui, siamo arrivati perché manca davvero poco, farò questa Noemi con il suo brano di Sanremo che è ‘Se ti innamori muori’, è un brano travolgente, io sono una fan di Noemi quindi sono molto felice di poterla rappresentare. Spero di essere all’altezza, io ce la metterò tutta e sono davvero felice e grata a Carlo per questa meravigliosa opportunità”.

C’è una giuria, ti spaventa qualche giudizio in particolare?

“I giurati anche quando li ho visti da casa mi hanno sempre entusiasmata e rapita perché comunque ci sono sempre persone che sono all’altezza di quel ruolo. E quindi anche una critica ho sempre pensato che fa bene, ti aiuta a crescere e a migliorare. È chiaro che tutti vorremmo sempre sentirci dire dei complimenti, degli apprezzamenti ma non è così facile e scontato. La cosa giusta secondo me è lavorare sodo, preoccuparsi meno del giudizio ma cercare di arrivare dritti al cuore”.

C’è un personaggio, un’artista che ti piacerebbe imitare?

“I personaggi che mi piacerebbe imitare sono davvero tanti, c’è proprio l’imbarazzo della scelta perché comunque noi siamo anche molto fortunati ad avere nel nostro immaginario, proprio noi che andiamo ad interpretare questi personaggi che magari li abbiamo sognati da ragazzine. Mi viene in mente Lorella Cuccarini, Raffaella Carrà, ci sono dei personaggi che nascono in televisione e che fanno parte della nostra storia, della tv. Quindi sarebbe davvero un onore poter interpretare anche un’icona come Raffaella Carrà”.

Dopo tanti anni da Non è la Rai ritorni un po’ nella tua dimensione, che è un po’ quella del varietà, un po’ dove puoi esprimere il tuo talento?

“Tale e quale è proprio quel programma, quel varietà che ho sempre desiderato fare. È come se ripartissi da zero in qualche modo e essere qui a calcare questo palcoscenico e mettere in pratica quello per cui ho sempre lavorato, sodo, per me è un grande sogno che si realizza e mi ritengo anche molto fortunata perché io dico sempre che magari il primo no, il secondo no, il terzo no, bisogna essere tenaci. Io sono ormai una donna, mi ritengo, abbastanza temprata per riuscire anche a metabolizzare i no, magari di qualcosa a cui teniamo tanto, ma se uno insiste e ci crede, prima o poi arriva”.

In famiglia cosa ti hanno detto di questa partecipazione, ma soprattutto anche le tue compagne Ilaria ed Eleonora, che l’anno scorso hanno fatto con te il Grande Fratello, cosa ti hanno detto?

“A casa, in famiglia, sono tutti molto contenti, molto emozionati, perché sanno quanto io ho desiderato, quindi anche molte mie colleghe, molte mie amiche mi hanno chiamata, mi hanno mandato dei messaggi e quindi so già che in tantissimi saranno a casa a fare il tifo per me, quindi io non posso che fare bene”.

Lo scorso anno sei stata al Grande Fratello, che esperienza è stata, come la ricordi e cosa pensi adesso del cambio alla conduzione, ci sarà Simona Ventura quest’anno?

“Il Grande fratello, che poi sembra una vita fa, ma io sono praticamente da poco uscita, perché è stato proprio questo anno, è stata un’esperienza quasi surreale, mi viene da dire, solo chi entra in quella casa può davvero raccontare che cosa si prova, quello che si vive, le dinamiche, le situazioni. Non è per tutti, sai, la casa del Grande Fratello, io ho fatto quello con la conduzione di Alfonso Signorini, che ho conosciuto molto bene e devo dire che mi ha fatto tanto piacere, è stato molto carino con me, affettuoso, mi ha dato tanti consigli, anche quando sono uscita, sono rientrata, era molto felice che io fossi entrata di nuovo in gioco, mi ha fatto tanti complimenti il giorno che sono uscita, che stavo per abbandonare la casa, mi sono sentita apprezzata, amata e questo non è mai scontato, perché uno dice un conduttore, una conduttrice, magari non si espongono, no? E invece ho trovato una persona comunque empatica. Conosco anche Simona Ventura e sono davvero molto felice anche per lei, è davvero una leonessa, è una donna che ti rassicura, è una mamma, quindi ha tanta empatia e si vede proprio che lei poi i suoi ragazzi, i ragazzi in genere, su tutti i reality che poi lei ha condotto, li prende proprio a cuore, perché è una donna che si dà tanto, anche a livello emotivo, ti dà tanti consigli, è una donna solare, è una donna in gamba Simona, quindi sono sicura che farà molto bene”.

Dopo che sei uscita dal Grande Fratello, anche in questi mesi un po’ di polemiche sono continuate ad esserci, ti hanno ferito un po’ le critiche che ci sono state?

“Il Grande Fratello, quando entri nel mondo del reality devi metterlo in conto e quindi non ci si può rimanere male. La cosa di cui mi dispiace spesso è più che altro le offese gratuite che vanno un po’ al di là, da quel mi piace, non mi piace, piuttosto che, perché entrano un po’ nel personale, e allora quello lo trovo un po’ squallido, mi rendo conto che le persone delle volte fanno fatica a fermarsi un attimo prima, perché io dico sempre, sono una donna grande, sono una mamma di tre figlie adolescenti e se capitasse a loro magari di ricevere un commento che magari le può in qualche modo destabilizzare, e quindi ecco, io la cosa che ci tengo a dire è di riflettere, un attimo prima di trovarsi davanti a quella tastiera, nascondersi dietro ad una tastiera e pensare di potersi permettere di dire ciò che si vuole. Invece bisogna in qualche modo provare ad empatizzare, a mettersi nei panni degli altri”.