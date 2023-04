Pamela Camassa è una delle concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi, al via in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile. L’attrice e modella sa come si partecipa ad un reality potendo contare sui consigli del suo compagno, Filippo Bisciglia. Ma chi è Pamela Camassa? Scopriamolo meglio grazie ad alcune informazioni raccolte in rete su di lei.

Pamela Camassa, concorrente dell’Isola dei Famosi

Pamela Camassa nasce a Prato il 22 aprile del 1984. Si diploma in ragioneria e nel 2000 è una delle protagoniste del film Via del Corso di Adolfo Lippi insieme a Laura Chiatti e Ilaria Spada. Notata sin da ragazzina per la sua bellezza, nel 2002 vince “Miss Mondo Italia” ottenendo quindi la possibilità di rappresentare il nostro Paese a Miss Mondo. Pamela però rifiuta perché contraria al trattamento che subiscono le donne in Nigeria, nazione ospitante del concorso. Continua però la sua carriera di modella e nel 2005 arriva terza a Miss Italia. Da qui si aprono le porte della televisione e diventa una delle vallette di I raccomandati, il programma di Ra1 condotto da Carlo Conti.

Partecipa a Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Angelo Madonia e si classifica al secondo posto (avventura che ripete un anno dopo nell’edizione ucraina del talent di ballo). Nel 2008 e nel 2013 conduce insieme a Carlo Conti I migliori anni e poi partecipa al reality La talpa 3 dove viene eliminata perché viola il regolamento per riabbracciare il suo fidanzato.

Mentre nel 2011 partecipa per due edizioni a Attenti a quei due – La sfida per poi essere una delle concorrenti della seconda edizione di Tale e quale show. Nel 2019 partecipa, in coppia con Filippo Bisciglia, ad Amici Celebrities vincendo il talent dedicato ai vip.

Vita privata e curiosità

Da quasi 13 anni è fidanzata con il conduttore di “Temptation Island”, Filippo Bisciglia. I due al momento non hanno figli. Pamela ha anche dichiarato che ha un unico vizio: il fumo. L’Isola dei Famosi potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per smettere di fumare.

Pamela Camassa instagram

Pamela Camassa conta su instagram 394 mila follower. Per seguirla, il suo account è: @pamelacamassareal.