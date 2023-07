Sono stati presentati oggi, martedì 4 luglio 2023, i palinsesti Sky per la prossima stagione. Tra grandi eventi sportivi, film in prima visione (sia italiani che internazionali) e nuovi programmi, ci attendono mesi ricchi di novità e progetti inediti. Scopriamo insieme cosa andrà in onda su Sky.

Palinsesti Sky 2023-2024: cosa vedremo da settembre tra cinema, sport e programmi

Sky celebra i suoi primi 20 anni nel nostro Paese tra eventi sportivi, intrattenimento, documentari, informazione e attualità con un’attenzione particolare al mercato che cambia. I contenuti Sky infatti sono sempre disponibili anche sul servizio in streaming NOW. Tra le novità più attese ci sono alcune serie tv come quella sulla vita di Mussolini e la storia degli 883 e gli Europei di calcio 2024, con 20 gare in esclusiva su Sky.

Le serie tv in onda e quelle in arrivo nei prossimi mesi

Attualmente sono in onda su Sky i nuovi episodi di ‘And Just Like That…‘, nel mese di luglio sarà la volta della spy story britannica ‘Una spia tra noi’, con Damian Lewis e Guy Pearce, e del crime drama Sky Original con Tim Roth ‘L’ultimo boss di Kings Cross’. Nel mese di agosto, i palinsesti Sky prevedono i nuovi episodi di ‘Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers‘ e la stagione finale di ‘Billions‘.

A settembre con Kasia Smutniak andrà in onda ‘Domina‘, poi il mistery drama ‘Un’estate fa’ con Lino Guanciale e Filippo Scotti, e ‘Unwanted – Ostaggi del mare’. Entro la fine del 2023 i telespettatori potranno vedere Jodie Foster in ‘True Detective: Night Country‘ e nel 2024 ‘Dostoevskij’ dei fratelli D’Innocenzo e ‘L’Arte della Gioia’ di Valeria Golino. Spazio anche alla seconda stagione di ‘Call My Agent – Italia’ e ‘M. Il figlio del secolo’ con Luca Marinelli che interpreta Benito Mussolini. Sempre nel 2024 ci saranno i nuovi episodi de ‘Il Re’ con Luca Zingaretti, ‘Un Amore’ con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, ‘Mary & George’ con Julianne Moore, e ‘Il tatuatore di Auschwitz’.

Da HBO arrivano ‘The Regime’ con Kate Winslet e Hugh Grant e ‘The Sympathizer’. Seguono le nuove stagioni di ‘House of The Dragon’ e ‘The White Lotus’. Grande attesa poi per ‘Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La vera storia degli 883′ e la seconda stagione di ‘Blocco 181‘ in collaborazione con Salmo. Tra i nuovi progetti, spicca quello con Salvatore Esposito che sarà Piedone (reso celebre da Bud Spencer) e la serie TV La Mala (titolo provvisorio) sulla Milano criminale degli Anni ’70.

Le novità su Sky Cinema

Tantissime le prime visioni all’anno, tra pellicole italiane e internazionale. In arrivo ‘I delitti del BarLume‘, il ‘Vangelo secondo Maria‘ e ‘Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri‘, ‘Il Gatto Con Gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio‘, ‘Super Mario Bros. – Il film’, ‘Tàr, Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti.

Lo Sport su Sky

In attesa di conoscere a chi andranno i diritti della Seria per il prossimo triennio, Sky offre diversi contenuti passando dal calcio ai motori con oltre 20 discipline. Le prossime partite di UEFA EURO 2024 saranno un’esclusiva Sky e grazie ad un nuovo accordo pluriennale ci sarà anche tutto il basket NBA, il Sei Nazioni di rugby fino al 2025 e la vela con l’America’s Cup.

L’Intrattenimento

Grande attesa per la nuova edizione di X Factor condotto da Francesca Michielin e con in giuria Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Confermatissimo ‘MasterChef Italia‘ con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, e la nuova stagione di Pechino Express. In programmazione anche ‘Alessandro Borghese 4 Ristoranti‘, ‘Bruno Barbieri – 4 Hotel‘e ‘Quattro matrimoni‘ con Costantino Della Gherardesca.