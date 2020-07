La prima notizia che viene fuori dai palinsesti 2020-2021 di Sky è l’arrivo di Pechino Express dalla Rai e la relativa messa in onda delle nuove puntate con un titolo che ricorda molto Peking Express, il format originale belga – olandese creato da Ludo Poppe.

Sky Upfront 2020, la novità è Pekin Express

L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, martedì 21 luglio, nel corso degli Sky Upfront 2020, la tradizionale conferenza stampa di presentazione dei palinsesti, quest’anno trasmessa in streaming per il Covid-19 e condotta da Enrico Papi.

L’annuncio ha riguardato anche il nome dell’ormai ex programma trasmesso su Rai 2, che Sky ridisegna in Pekin Express e con tanto di relativo cambio di grafica per i telespettatori.

Per Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia, Pekin Express «è uno show straordinario su cui abbiamo deciso di investire». Si parla, infatti, di un «accordo in esclusiva per le prossime edizioni» e la conferma arriva anche da Banijay:

«Orgogliosi – scrivono dalla società di produzione tv, il cui Ceo qui in Italia è Fabrizio Ievolella – di portare sulla piattaforma Sky un format che è all’apice del suo successo. Grazie al nuovo sodalizio siamo certi che #PekinExpress continuerà a crescere e noi di #BanijayItalia siamo felici di tornare a viaggiare con @Skyitalia».

Pechino Express lascia la Rai dopo otto anni, numero che corrisponde anche alle edizioni finora andate in onda nel prime time di Rai 2: la prima condotta da Emanuele Filiberto di Savoia, tutte le altre da Costantino Della Gherardesca.

In sede di conferenza stampa, non è stato chiarito quando andranno in onda le nuove puntate (si è detto: «prossimamente»), né se ci sarà e quale eventualmente sarà il nuovo conduttore. Sembra, però, che il format non approderà su Tv8, il canale in chiaro di Sky, ma che verrà trasmesso sulla pay-tv, probabilmente su Sky Uno.

Nei palinsesti Sky 2020 – 2021, anche la prima serie tv di Gabriele Muccino e Pietro Castellitto nei panni di Francesco Totti

Oltre a Pechino Express, tra le novità annunciate da Sky per i palinsesti tv 2020 – 2021, spazio anche a Name that tune con Enrico Papi su Tv8 (gara tra vip in squadra) e all’arrivo di Rosanna Cancellieri alla guida di Vite da Copertina.

Novità anche sul fronte delle serie televisive, dove in realtà il “grande acquisto” è Gabriele Muccino, alla regia della sua prima serie tv, tratta dal film di successo “A casa di tutti bene“.

Poi, Pietro Castellitto, figlio del più noto Sergio e della scrittrice Margaret Mazzantini, nei panni di Francesco Totti in “Speravo de morì prima“, titolo per ora non definitivo dell’attesa serie sulla carriera del calciatore.

Quindi, Romulus di Matteo Rovere (con la sigla cantata da Elisa); Wearewhoare di Luca Guadagnino; Anna (diretta da Niccolò Ammaniti); Domina (con Kasia Smutniak) e tanto altro, tra sport e film in partnership con Warner.

La serie Petra (con Paola Cortellesi) partirà il 14 settembre mentre X Factor il 17 (con Alessandro Cattelan e la nuova giuria). Infine, il 9, anche su Tv8, ci sarà Power Hits Estate, la serata per eleggere il tormentone estivo del 2020.